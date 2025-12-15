БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Миков за ареста на началника на 5-о РУ в София: Възможно е да става дума за разчистване на сметки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Михаил Миков, бивш министър на вътрешните работи не изключи възможността арестът на началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов да е свързан с разчистване на сметки. В "Денят започва" Миков заяви:

"Когато бях министър, спомням си, че чрез законодателни промени създадохме вътрешната сигурност директно на подчинение на министъра, не на професионалното ръководство. И ето че вътрешната сигурност дава резултати. Дали има разчистване на сметки? Възможно е. Дали е трябвало да се случи? Необходимо е. Щом има такива случаи на срастване на терен на полицейски служители, и спомням си, че и други такива случаи е имало. С ръководители на по-ниско равнище, на по-високо, които са били свързани, имало е скандали в МВР. Въпросът е системата да функционира."

Миков е категоричен, че корупцията се среща на всички нива.

"За съжаление така, когато парите са основна цел, когато бизнесът, не бизнесът, а парите, независимо как изкарани... Но когато парите се превръщат в цел, която може да анулира всички морални спирачки. Случва се това. Случва се на ниво Районно, случва се на ниво министър. Случва се и на изток, случва се и на запад. Споменахме за Еврокомисията. В Китай министърът на земеделието беше осъден за 20 милиона долара корупция миналата година на смърт."

Според бившия министър на МВР не е толкова важно кой ще оглави служебното правителство, а от значение е какво ще предложат политиците на следващите избори.

"Големият извод, че вече сме в предизборна ситуация. Продължава разговорът кой с кого, а не се чува разговорът как и накъде. Накъде ще отиде България, накъде върви Европа и светът, защото турбуленцията в света и в Европа се отразява много силно на България. Вземете простичкият факт, който не забелязах много да се коментира. Откъде идва дефицитът в бюджет? 6,5 милиарда военен бюджет, 1,5 милиарда гаранции в подкрепа на Украйна. Ето ви го дефицита. Следващия голям въпрос е какво става тук в Евразия специално. Светът се развива. Какво би станало, ако има мир или ако няма мир? България може ли да застане на европейската сцена, като пълноправен член и да се опита малко повече да защити интересите си, нейните, на Румъния, на тази източната част. Състезанието е започнало. Сега има едно прехвърляне на отговорността - едни на други, като и всички страни, поне основните играчи разбират, че не могат един без друг. И това изморява страшно гражданите, понеже се случва в последните 5-6-7 години постоянно, води до неизпълнение на предизборни ангажименти. Мисля, че тия избори, ако има откровеност в тях, ще има и активност, ще започне леко връщането на доверието. Ако те се плъзнат по, за сега това виждам, тривиалното, ти си по-виновен от мене, ти си по-корумпиран от мене, в същото време не може корупцията да бъде главна тема на изборите."

#разчистване на сметки #арест на началника на 5-о РУ #София #Михаил Миков

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
5
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
6
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Сигурност и правосъдие

След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен механизъм, за да не се налага да излизаме всяка година на протести Вергил Христов за формирането на заплати в МВР: Искаме ясен механизъм, за да не се налага да излизаме всяка година на протести
Чете се за: 03:57 мин.
Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност Обвиняемият за убийството на жена в изборната нощ през 2024 г. може да носи наказателна отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
Граничарското куче Бояр откри над 70 кг марихуана, укрита в газови бутилки Граничарското куче Бояр откри над 70 кг марихуана, укрита в газови бутилки
8859
Чете се за: 01:40 мин.
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
7298
Чете се за: 01:52 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ