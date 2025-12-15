Михаил Миков за ареста на началника на 5-о РУ в София: Възможно е да става дума за разчистване на сметки

Михаил Миков, бивш министър на вътрешните работи не изключи възможността арестът на началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов да е свързан с разчистване на сметки. В "Денят започва" Миков заяви:
"Когато бях министър, спомням си, че чрез законодателни промени създадохме вътрешната сигурност директно на подчинение на министъра, не на професионалното ръководство. И ето че вътрешната сигурност дава резултати. Дали има разчистване на сметки? Възможно е. Дали е трябвало да се случи? Необходимо е. Щом има такива случаи на срастване на терен на полицейски служители, и спомням си, че и други такива случаи е имало. С ръководители на по-ниско равнище, на по-високо, които са били свързани, имало е скандали в МВР. Въпросът е системата да функционира."
Миков е категоричен, че корупцията се среща на всички нива.
"За съжаление така, когато парите са основна цел, когато бизнесът, не бизнесът, а парите, независимо как изкарани... Но когато парите се превръщат в цел, която може да анулира всички морални спирачки. Случва се това. Случва се на ниво Районно, случва се на ниво министър. Случва се и на изток, случва се и на запад. Споменахме за Еврокомисията. В Китай министърът на земеделието беше осъден за 20 милиона долара корупция миналата година на смърт."
Според бившия министър на МВР не е толкова важно кой ще оглави служебното правителство, а от значение е какво ще предложат политиците на следващите избори.
"Големият извод, че вече сме в предизборна ситуация. Продължава разговорът кой с кого, а не се чува разговорът как и накъде. Накъде ще отиде България, накъде върви Европа и светът, защото турбуленцията в света и в Европа се отразява много силно на България. Вземете простичкият факт, който не забелязах много да се коментира. Откъде идва дефицитът в бюджет? 6,5 милиарда военен бюджет, 1,5 милиарда гаранции в подкрепа на Украйна. Ето ви го дефицита. Следващия голям въпрос е какво става тук в Евразия специално. Светът се развива. Какво би станало, ако има мир или ако няма мир? България може ли да застане на европейската сцена, като пълноправен член и да се опита малко повече да защити интересите си, нейните, на Румъния, на тази източната част. Състезанието е започнало. Сега има едно прехвърляне на отговорността - едни на други, като и всички страни, поне основните играчи разбират, че не могат един без друг. И това изморява страшно гражданите, понеже се случва в последните 5-6-7 години постоянно, води до неизпълнение на предизборни ангажименти. Мисля, че тия избори, ако има откровеност в тях, ще има и активност, ще започне леко връщането на доверието. Ако те се плъзнат по, за сега това виждам, тривиалното, ти си по-виновен от мене, ти си по-корумпиран от мене, в същото време не може корупцията да бъде главна тема на изборите."