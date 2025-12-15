Михаил Миков за ареста на началника на 5-о РУ в София: Възможно е да става дума за разчистване на сметки

Михаил Миков, бивш министър на вътрешните работи не изключи възможността арестът на началника на 5-о РУ в София Пламен Максимов да е свързан с разчистване на сметки. В "Денят започва" Миков заяви:

"Когато бях министър, спомням си, че чрез законодателни промени създадохме вътрешната сигурност директно на подчинение на министъра, не на професионалното ръководство. И ето че вътрешната сигурност дава резултати. Дали има разчистване на сметки? Възможно е. Дали е трябвало да се случи? Необходимо е. Щом има такива случаи на срастване на терен на полицейски служители, и спомням си, че и други такива случаи е имало. С ръководители на по-ниско равнище, на по-високо, които са били свързани, имало е скандали в МВР. Въпросът е системата да функционира."

Миков е категоричен, че корупцията се среща на всички нива.

"За съжаление така, когато парите са основна цел, когато бизнесът, не бизнесът, а парите, независимо как изкарани... Но когато парите се превръщат в цел, която може да анулира всички морални спирачки. Случва се това. Случва се на ниво Районно, случва се на ниво министър. Случва се и на изток, случва се и на запад. Споменахме за Еврокомисията. В Китай министърът на земеделието беше осъден за 20 милиона долара корупция миналата година на смърт."

Според бившия министър на МВР не е толкова важно кой ще оглави служебното правителство, а от значение е какво ще предложат политиците на следващите избори.