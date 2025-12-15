БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Има ли решение на кризата с боклука в столицата?

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Има ли решение на кризата с боклука в столицата?

Община и доброволци обединиха усилия в пет района. В края на месеца изтичат договорите за сметопочистване в други шест, а от началото на новата година в още три.

Ще се намери ли трайно решение на казуса, за да не се стигне до хаос и да не се наблюдават пейзажи с препълнени кофи с дни наред?

Пет са районите в момента, които се намират без сметопочистваща фирма. Много доброволци се включват в извозването.

"Две седмици по-късно, но ситуацията продължава да е кризисна. За съжаление не мога да кажа, че са се подобрили нещата. Доброволци помагат, ангажирахме и допълнителна техника. Това помага, но истината е, че е необходима специализирана техника", това каза в "Денят започва" Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне".

"Подобна е ситуацията и тук. Камионите не стигат. Надявам се с навлизането на нова техника нещата да се нормализират", Георги Илиев - кмет на район "Слатина".

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията към Столичната община поясни, че се очаква нова техника, която да се включи на терен, за да може да се навакса изоставането през последните две седмици. Тази седмица ще стане ясно решението на Столичната община за трайното решение на кризата с боклука.

Николай Неделков от Столичния инспекторат заяви, че е имало нарушения най-вече от търговски обекти, които изхвърлят рециклируеми отпадъци в сивите контейнери.

Предприети са действия от страна на инспектората.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева

#кризата с боклука #София

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

"Ние, потребители": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя
"Ние, потребители": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя
Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията? Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията?
Чете се за: 01:12 мин.
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:17 мин.
Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука
Чете се за: 02:47 мин.
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Чете се за: 00:27 мин.
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ