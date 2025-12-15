Има ли решение на кризата с боклука в столицата?

Община и доброволци обединиха усилия в пет района. В края на месеца изтичат договорите за сметопочистване в други шест, а от началото на новата година в още три.

Ще се намери ли трайно решение на казуса, за да не се стигне до хаос и да не се наблюдават пейзажи с препълнени кофи с дни наред?

Пет са районите в момента, които се намират без сметопочистваща фирма. Много доброволци се включват в извозването.

"Две седмици по-късно, но ситуацията продължава да е кризисна. За съжаление не мога да кажа, че са се подобрили нещата. Доброволци помагат, ангажирахме и допълнителна техника. Това помага, но истината е, че е необходима специализирана техника", това каза в "Денят започва" Кристиян Христов - кмет на район "Подуяне". "Подобна е ситуацията и тук. Камионите не стигат. Надявам се с навлизането на нова техника нещата да се нормализират", Георги Илиев - кмет на район "Слатина".

Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията към Столичната община поясни, че се очаква нова техника, която да се включи на терен, за да може да се навакса изоставането през последните две седмици. Тази седмица ще стане ясно решението на Столичната община за трайното решение на кризата с боклука.

Николай Неделков от Столичния инспекторат заяви, че е имало нарушения най-вече от търговски обекти, които изхвърлят рециклируеми отпадъци в сивите контейнери.

Предприети са действия от страна на инспектората.

