Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"

Стотици дакели във весели костюми се събраха в лондонския "Хайд Парк".



Идеята за масовата разходка дошла преди осем години, когато собственичка на малък дакел се сетила, че това е добър начин да помогне на кученцето да се сприятели с други дакели.

Оттогава събитието става известно като "разходката на наденичките".

То събира стотици кучета и техните собственици.

А всички присъстващи са убедени в едно - че дакелите са най-добрите домашни любимци.