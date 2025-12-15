БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването

Очаква се днес станат ясни повече подробности по разследването със задържаните полицаи от столичното Пето районно управление.

Предстои и съдът да реши дали да остави в ареста четиримата униформени.

Началникът на 5-о районно управление на полицията в София Пламен Максимов беше арестуван в петък при акция на „Вътрешна сигурност“ в МВР и ГДБОП.

Заедно с него бяха задържани началникът на сектор "Наркотици" в районното и още двама полицаи.

Арестувани са и 12 дилъри на дрога, включително и босът им с прякор "Стъкларя".

Разследва се организирана престъпна група, която е покровителствала дилърите на наркотици на територията на Пето районно.

