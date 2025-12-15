БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Ние, потребители": Наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Взимайте възможно най-бързо пратките си, посъветва Габриела Руменова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако отворим електронните магазини ще видим, че вече голяма част от тях имат съобщения, с които предупреждават, че може заради по-големия търговски оборот да не спазят обичайния срок за доставка. Не е лошо и куриерските фирми да отправят такива съобщения към своите клиенти, за да може те да са наясно, това заяви в "Денят започва" Габриела Руменова от "Ние, потребителите".

Тя посъветва потребителите да взимат възможно най-скоро своите поръчки, защото офисите са претрупани от тях.

Но и куриерските фирми да направят логистика за по-дълго работно време, например.

"Напоследък се говори за идеята да отпадне наложеният платеж като метод на плащане. Но аз си мисля, че в България наложеният платеж е най-големият гарант за потребителя".

И двете страни - и купувачът и търговецът, трябва да бъдат коректни по отношение на действията едни към други.

Вижте целия разговор във видеото

#"Ние, потребителите" #Габриела Руменова

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Регионални

Има ли решение на кризата с боклука в столицата?
Има ли решение на кризата с боклука в столицата?
Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията? Зимният ски сезон в Банско е открит - какви са условията?
Чете се за: 01:12 мин.
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:17 мин.
Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука
Чете се за: 02:47 мин.
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Чете се за: 00:27 мин.
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването След арестите на полицаи: Очакват се подробности по разследването
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ