Президентът Радев: От подема на образованието зависи нашето бъдеще

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Държавният глава отказа да коментира "предварително обречени вотове на недоверие" в празничния ден

Здрава и успешна учебна година на всички. Всички успехи в новата история на България се дължат именно на образования и посветен на каузата просветата, независимостта и свободата български народ. И това не трябва никога да го забравяме, защото просветеният и образован народ е неуязвим за демагогиите и всякакви домогвания. Голямото предизвикателство пред обществото ни днес е как да гарантираме достойното бъдеще на България, което е немислимо без образование. Образование обаче, което да развиваме както на основата на модерните технологии, така и на основата на богатите традиции в нашата образователна система и разбира се просветителската мисия на образованието. Това трябва да е неотменима задача на всяка държавна политика. Образованието не само трябва да дава знание, трябва и да възпитава в родолюбие и да изгражда достойни личности на България. И това е нашата обща отговорност, от подема на образованието зависи нашето бъдеще.

Попитан дали ще бъде успешен петият вот на недоверие, държавният глава отговори:

"Не искам на този прекрасен български празник да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие, нито с други злободневни теми, съвсем не са малко, има друго време за това."

Президентът коментира предложението за законодателни промени, което предвижда да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на президентската администрация.

"Всяка дори и регионална дирекция, на което и да е министерство има служебни автомобили. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма, няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, пари, шофьори."

Според Радев законодателното предложение "цели противопоставяне".

Президентът подчерта, че не иска да коментира "лъжите, в които са се оплели в последно време някои министерства, нито признанията на г-н Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, аз съм съгласен с него, тъй като първият път плащанията изтекоха в чували."

