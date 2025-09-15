БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Децата и рисковете при онлайн разплащанията са във фокуса на рубриката "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

Децата пазаруват онлайн както в магазини, така и в игри, където има дигитални валути и така те много лесно може да се подведат да използват или да споделят картовите данните на своите родители.

Възрастта на децата, които се разплащат дигитално, намалява все повече, обясни експертът по киберсигурност Мартин Бакърджиев. Долната граница вече е около 8-12 годишни деца. Той отбеляза, че има и изолирани случаи за още по-малки деца. Тенденцията е именно в тази посока - все по-ранна възраст.

Основният съвет на експертите е да се постараем детете да придобие основна финансова грамотност - това е процес, който не трябва да спира през целия живот. Финансите и технологиите вървят заедно и трябва да може да предпазим подрастващите както от настоящите измамни схеми, така и от тези, които ще се появяват в бъдеще. С помощта на изкуствения интелект измамите стават все по-заблуждаващи и трудно се намират разлики например между автентичния и фишинг имейла.

Няколко съвета към родителите още дават експертите. Общувайте с децата си и ги научете чрез игри да разпознават фишинг имейли и фалшиви връзки. Те трябва да знаят, че както в истинския живот, така и виртуално има опасности и трябва да бъдат внимателни с непознати. Лична информация никога не бива да споделя онлайн. Децата трябва да подхождат със съмнение към безплатни неща в интернет и да ги отказват. И много е важно комуникацията - децата да са спокойни и да знаят, че трябва да споделят с родителите си винаги, когато имат съмнения за нещо нередно онлайн и офлайн.

#онлайн разплащания #"Лични финанси" #рискове #деца #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
1
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
3
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
6
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Финанси

ЕЦБ запази основните лихвени проценти без промяна
ЕЦБ запази основните лихвени проценти без промяна
Кристин Лагард: България ще приеме еврото след малко повече от 100 дни Кристин Лагард: България ще приеме еврото след малко повече от 100 дни
Чете се за: 00:32 мин.
Екип на МВФ в България: Годишен преглед на българската икономика Екип на МВФ в България: Годишен преглед на българската икономика
Чете се за: 00:37 мин.
Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета
Чете се за: 01:50 мин.
Управителят на БНБ за процеса по въвеждането на еврото Управителят на БНБ за процеса по въвеждането на еврото
Чете се за: 06:05 мин.
"Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета? "Моите въпроси за €": Какви ще са възможностите за теглене на по-големи кредити от кабинета?
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на пожарникарите в Сунгурларско, мечтае да стане военен
Вдъхновяващите истории: Момчето на колело, помагало на...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището Образователният министър: Трябва да засилим възпитателната функция на училището
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия Премиерът Желязков: Над 20% от учителите са под 35 г., все повече млади хора избират тази професия
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар Тръмп предупреди Нетаняху "да внимава" след израелския удар в Катар
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Пернишкото село Рударци минава на воден режим
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Камери засичат средната скорост по магистрала "Марица" от...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Локализираха пожара над Рилския манастир
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Връчиха наградите "Еми"
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ