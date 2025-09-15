Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове

Децата и рисковете при онлайн разплащанията са във фокуса на рубриката "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

Децата пазаруват онлайн както в магазини, така и в игри, където има дигитални валути и така те много лесно може да се подведат да използват или да споделят картовите данните на своите родители.

Възрастта на децата, които се разплащат дигитално, намалява все повече, обясни експертът по киберсигурност Мартин Бакърджиев. Долната граница вече е около 8-12 годишни деца. Той отбеляза, че има и изолирани случаи за още по-малки деца. Тенденцията е именно в тази посока - все по-ранна възраст.

Основният съвет на експертите е да се постараем детете да придобие основна финансова грамотност - това е процес, който не трябва да спира през целия живот. Финансите и технологиите вървят заедно и трябва да може да предпазим подрастващите както от настоящите измамни схеми, така и от тези, които ще се появяват в бъдеще. С помощта на изкуствения интелект измамите стават все по-заблуждаващи и трудно се намират разлики например между автентичния и фишинг имейла.

Няколко съвета към родителите още дават експертите. Общувайте с децата си и ги научете чрез игри да разпознават фишинг имейли и фалшиви връзки. Те трябва да знаят, че както в истинския живот, така и виртуално има опасности и трябва да бъдат внимателни с непознати. Лична информация никога не бива да споделя онлайн. Децата трябва да подхождат със съмнение към безплатни неща в интернет и да ги отказват. И много е важно комуникацията - децата да са спокойни и да знаят, че трябва да споделят с родителите си винаги, когато имат съмнения за нещо нередно онлайн и офлайн.