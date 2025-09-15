БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи окръжно послание за началото на новата учебна година, съобщи на сайта си Българската патриаршия.

"Със своя радостен звън училищният звънец отново ни зове към родното училище в днешния празничен първи учебен ден – начало на Новата учебна година. Отпочинали през летните месеци, изпълнени с нови сили и енергия, ние се завръщаме в класната стая, за да срещнем нашите учители и приятели. Готови сме за ново пътешествие към знанието, за нови приключения, които ни водят към нови открития в нашия живот, за нови срещи, приятелства и предизвикателства", се казва в посланието на патриарх Даниил.

Той отбелязва, че училището е преди всичко място на среща – среща със знанието, но и среща с нашите ближни.

"В училище ние се научаваме да обичаме – да обичаме нашите учители и възпитатели, които с всеотдайността си дават всичко от себе си, за получим най-полезните знания по най-приятен, достъпен и интересен начин; да обичаме нашите съученици, които са най-различни хора, с различни характери, навици и привички, и срещата, с които ни учи на това да бъдем отстъпчиви, търпеливи, жертвоготовни, разсъдителни, уважителни и внимателни към техните особености, като подхождаме с разбиране и снизхождение към техните човешки несъвършенства; и не на последно място – да обичаме нашите родители, които с трепет се грижат за нас, мислят за нас, радват се на нашите успехи и преживяват всяко наше изпитание и трудност като тяхно собствено изпитание", отбелязва българският патриарх.

В посланието му се припомня, че за светата Православна църква знанието е добродетел (срв. 2 Петр. 1: 5-6, 8).

„Мракът изчезва в светлината – колкото по-ярка е тя; знанията прогонват незнанието – колкото по-пълни са те“, според думите на св. Дионисий Ареопагит. Но над всички знания има едно най-съвършено и велико познание – богопознанието, т.е. стремежът ни да познаем нашия Господ Бог и Спасител в мярата на нашите възможности. Това най-съвършено знание – богопознанието – е неразделно свързано с вярата и с живота ни според Божиите повели. „Чрез вяра проумяваме“ (Евр. 11: 3), казва св. апостол Павел", се казва в окръжно послание на патриарх Даниил по повод началото на новата учебна година.

"Нека новата 2025/2026 учебна година бъде за всички учители, ученици и родители изпълнена с много здраве, сили, радост и успехи! Нека Изворът на всяка премъдрост, нашият Господ Иисус Христос, по молитвите на Своята Пречиста Майка, със силата на Честния и Животворящ Кръст и по застъпничеството на всички Свои светии, да просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители!", оправя в посланието своя благослов патриарх Даниил.

