Патриарх Даниил: Нека Изворът на всяка премъдрост просвещава умовете и сърцата на всички учители, ученици и родители

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отправи окръжно послание за началото на новата учебна година, съобщи на сайта си Българската патриаршия.

"Със своя радостен звън училищният звънец отново ни зове към родното училище в днешния празничен първи учебен ден – начало на Новата учебна година. Отпочинали през летните месеци, изпълнени с нови сили и енергия, ние се завръщаме в класната стая, за да срещнем нашите учители и приятели. Готови сме за ново пътешествие към знанието, за нови приключения, които ни водят към нови открития в нашия живот, за нови срещи, приятелства и предизвикателства", се казва в посланието на патриарх Даниил.

Той отбелязва, че училището е преди всичко място на среща – среща със знанието, но и среща с нашите ближни.

"В училище ние се научаваме да обичаме – да обичаме нашите учители и възпитатели, които с всеотдайността си дават всичко от себе си, за получим най-полезните знания по най-приятен, достъпен и интересен начин; да обичаме нашите съученици, които са най-различни хора, с различни характери, навици и привички, и срещата, с които ни учи на това да бъдем отстъпчиви, търпеливи, жертвоготовни, разсъдителни, уважителни и внимателни към техните особености, като подхождаме с разбиране и снизхождение към техните човешки несъвършенства; и не на последно място – да обичаме нашите родители, които с трепет се грижат за нас, мислят за нас, радват се на нашите успехи и преживяват всяко наше изпитание и трудност като тяхно собствено изпитание", отбелязва българският патриарх.

В посланието му се припомня, че за светата Православна църква знанието е добродетел (срв. 2 Петр. 1: 5-6, 8).