Юлияна Янева: Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място

Юлияна Янева даде първи думи пред БНТ след сребърния си медал от световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

27-годишната българка отстъпи във финала в категория до 68 кг. от японката Ами Иши.

"Няма да крия, че в момента съм малко разочарована. Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място на световно първенство. Съжалявам, че съм малко емоционална. Но просто така е било писано и аз вярвам, че е за добро. Като цяло съм изключително доволна от своето представане след толкова травми. Просто понякога не всичко зависи от нас", започна националката.

"Мога да кажа, че винаги съм в екшън, но не се оплаквам. Това са неща, които са ме изградили като човека, който съм в момента, и са ми помогнали да изградя характера, който показвам в момента на тепиха и не само. Животът е точно така, както е на тепиха. Всичко е борба", сподели тя.

Янева разкри и къде според нея е загубила битката с японската си съперничка.

"Миг невнимание ми костваше допълнителна точка. Късно започнах да търся обрат. Може би една секунда по-рано, ако бях тръгнала - нещата щяха да се получат, но просто така е било писано. Приемам загубата като урок и продължавам напред", посочи сребърната световна медалистка.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!