БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлияна Янева: Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

27-годишната българка разкри разочарованието си пред камерата на БНТ, но вярва, че тази загуба ще бъде за добро.

Юлияна Янева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Юлияна Янева даде първи думи пред БНТ след сребърния си медал от световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

27-годишната българка отстъпи във финала в категория до 68 кг. от японката Ами Иши.

"Няма да крия, че в момента съм малко разочарована. Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място на световно първенство. Съжалявам, че съм малко емоционална. Но просто така е било писано и аз вярвам, че е за добро. Като цяло съм изключително доволна от своето представане след толкова травми. Просто понякога не всичко зависи от нас", започна националката.

"Мога да кажа, че винаги съм в екшън, но не се оплаквам. Това са неща, които са ме изградили като човека, който съм в момента, и са ми помогнали да изградя характера, който показвам в момента на тепиха и не само. Животът е точно така, както е на тепиха. Всичко е борба", сподели тя.

Янева разкри и къде според нея е загубила битката с японската си съперничка.

"Миг невнимание ми костваше допълнителна точка. Късно започнах да търся обрат. Може би една секунда по-рано, ако бях тръгнала - нещата щяха да се получат, но просто така е било писано. Приемам загубата като урок и продължавам напред", посочи сребърната световна медалистка.

Вижте цялото интервю във видеото!

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3!

Свързани статии:

Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци
Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци
Момичетата не бяха в оптимална спортна форма, но показаха характер...
Чете се за: 02:15 мин.
Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Българката отстъпи в големия финал в категория до 68 кг. на...
Чете се за: 00:55 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Юлияна Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
1
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси, задържани са петима
4
Акция на ГДБОП в Плевен: Иззети са злато, дрога и боеприпаси,...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна жена в сърцето
6
Жестоко убийство във Варна: Мъж е намушкал многократно 48-годишна...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Специално за БНТ

Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци
Симеон Щерев: Юлияна и Биляна не загубиха, а получиха уроци
Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон Виктория Нинова: Оставам в ЦСКА през следващия сезон
Чете се за: 01:30 мин.
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух
Чете се за: 01:05 мин.
Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи Серафим Бързаков: Юлияна Янева спечели четири много тежки срещи
Чете се за: 01:07 мин.
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева
Чете се за: 01:25 мин.
Черно море няма да играе в Европа през новия сезон Черно море няма да играе в Европа през новия сезон
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година? Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година?
Чете се за: 03:12 мин.
Здраве
След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде" След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Камера за скорост на тераса?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ