Юлияна Янева: Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място

27-годишната българка разкри разочарованието си пред камерата на БНТ, но вярва, че тази загуба ще бъде за добро.
Юлияна Янева даде първи думи пред БНТ след сребърния си медал от световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).
27-годишната българка отстъпи във финала в категория до 68 кг. от японката Ами Иши.
"Няма да крия, че в момента съм малко разочарована. Малко не ми достигна от това да се докосна до така мечтаното първо място на световно първенство. Съжалявам, че съм малко емоционална. Но просто така е било писано и аз вярвам, че е за добро. Като цяло съм изключително доволна от своето представане след толкова травми. Просто понякога не всичко зависи от нас", започна националката.
"Мога да кажа, че винаги съм в екшън, но не се оплаквам. Това са неща, които са ме изградили като човека, който съм в момента, и са ми помогнали да изградя характера, който показвам в момента на тепиха и не само. Животът е точно така, както е на тепиха. Всичко е борба", сподели тя.
Янева разкри и къде според нея е загубила битката с японската си съперничка.
"Миг невнимание ми костваше допълнителна точка. Късно започнах да търся обрат. Може би една секунда по-рано, ако бях тръгнала - нещата щяха да се получат, но просто така е било писано. Приемам загубата като урок и продължавам напред", посочи сребърната световна медалистка.
