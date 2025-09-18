Без комуникации в Газа: Ивицата е бъдещо "Ел Дорадо" на недвижими имоти, смята израелски министър

Израелски танкове са забелязани в два района на град Газа, които осигуряват достъп до централната част. Там се укрива по-голямата част от населението.



В цялата Ивица Газа не работят телефоните и интернет. Предишни комуникационни затъмнения са предшествали мащабни израелски офанзиви.

Поне 79 палестинци са били убити при израелски удари в Ивицата Газа през последните 24 часа, съобщават местните здравни власти.

Палестинци масово напускат град Газа заради израелски нареждания за евакуация и продължаващи обстрели в хода на започналата сухопътна операция.

На този фон крайнодесен израелски министър, предложен за санкции от Евросъюза, отново заговори за Ивицата Газа като за бъдеща златна мина в бизнеса с недвижима собственост.