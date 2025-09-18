Без комуникации в Газа: Ивицата е бъдещо "Ел Дорадо" на недвижими имоти, смята израелски министър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В цялата Ивица Газа не работят телефоните и интернет

танкове Израел Ивицата Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Израелски танкове са забелязани в два района на град Газа, които осигуряват достъп до централната част. Там се укрива по-голямата част от населението.

В цялата Ивица Газа не работят телефоните и интернет. Предишни комуникационни затъмнения са предшествали мащабни израелски офанзиви.

Поне 79 палестинци са били убити при израелски удари в Ивицата Газа през последните 24 часа, съобщават местните здравни власти.

Палестинци масово напускат град Газа заради израелски нареждания за евакуация и продължаващи обстрели в хода на започналата сухопътна операция.

На този фон крайнодесен израелски министър, предложен за санкции от Евросъюза, отново заговори за Ивицата Газа като за бъдеща златна мина в бизнеса с недвижима собственост.

"Има бизнес план, чуйте ме внимателно, бизнес план, изготвен от най-големите професионалисти и той вече е на масата на президента Тръмп. Как това да стане "Ел Дорадо" на недвижимите имоти. Не се шегувам. Започнах преговори с американците. Защото дадохме много пари за тази война и трябва да договорим процент от търговията със земя по-късно в Газа. Вече осъществихме фазата на разрушаването, която е първа в градското обновление. Сега трябва да строим, което е много по-евтино", заяви Безалел Смотрич, министър на финансите на Израел.

#телефони #танкове #Хамас #Ивицата Газа #Израел #интернет

