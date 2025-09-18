Земен трус от 7,7 по Рихтер удари източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Епицентърът е на 125 километра североизточно от град Петропавловск Камчатски.

За района на Камчатка е издадено предупреждение за цунами, съобщи местният губернатор.

Според него земетресението е с магнитуд 7,2.

Губернаторът увери, че всички аварийни служби са в повишена готовност за действие и призова населението да запази спокойствие.