Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:45 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 05:27 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

Ядрените отпадъци в Белгия: Започна строеж на специализирано хранилище

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Хранилището ще бъде поддържано и наблюдавано най-малко 300 години

Ядрените отпадъци в Белгия: Започна строеж на специализирано хранилище
Белгия започна изграждането на първото си хранилище за ядрени отпадъци. В Десел, Фландрия, ще бъдат съхранявани отпадъци с ниска и средна радиоактивност.

Те идват от ядрената енергетика, но и от медицината, индустрията и изследователските центрове.

В бетонни бункери ще се съхраняват бетонни контейнери, в които ядрените отпадъци ще бъдат капсулирани с хоросан.

Депонирането ще продължи 50 години. След това обектът ще бъде запечатан окончателно с различни слоеве срещу проникване на вода.

Крайният резултат ще бъдат два зелени хълма с височина около 20 метра. Хранилището ще бъде поддържано и наблюдавано най-малко 300 години.

След толкова време слабо радиоактивните отпадъци стават относително безвредни. Проектът е на стойност 230 милиона евро. Първите депа трябва да са готови до 2030 година.

#хранилище #ядрени отпадъци #строеж #Белгия

До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал "Дружба" 2
До Нова година без парно и топла вода остават в столичния квартал...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година? Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 година?
Чете се за: 03:12 мин.
Здраве
След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде" След разговор на четири очи с британския премиер Тръмп заяви: "Путин ме предаде"
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Камера за скорост на тераса?
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
