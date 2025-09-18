Ядрените отпадъци в Белгия: Започна строеж на специализирано хранилище

Белгия започна изграждането на първото си хранилище за ядрени отпадъци. В Десел, Фландрия, ще бъдат съхранявани отпадъци с ниска и средна радиоактивност.



Те идват от ядрената енергетика, но и от медицината, индустрията и изследователските центрове.

В бетонни бункери ще се съхраняват бетонни контейнери, в които ядрените отпадъци ще бъдат капсулирани с хоросан.

Депонирането ще продължи 50 години. След това обектът ще бъде запечатан окончателно с различни слоеве срещу проникване на вода.

Крайният резултат ще бъдат два зелени хълма с височина около 20 метра. Хранилището ще бъде поддържано и наблюдавано най-малко 300 години.

След толкова време слабо радиоактивните отпадъци стават относително безвредни. Проектът е на стойност 230 милиона евро. Първите депа трябва да са готови до 2030 година.