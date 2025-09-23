Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения

Русия заяви днес, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището за четири часа, не са нейни, предаде Франс Прес.

"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на всекидневния си брифинг.

Песков се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.

Дмитрий Песков заяви по-рано днес, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност.

По време на телефонен разговор с репортери той каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки, неизяснени до този етап, в случай че САЩ не са съгласни да подновят Договора за още една година според предложението на президента Владимир Путин в понеделник.