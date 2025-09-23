БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази
Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения
Снимка: БТА
Слушай новината

Русия заяви днес, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището за четири часа, не са нейни, предаде Франс Прес.

"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на всекидневния си брифинг.

Песков се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.

Дмитрий Песков заяви по-рано днес, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност.

По време на телефонен разговор с репортери той каза, че Русия ще трябва да предприеме мерки, неизяснени до този етап, в случай че САЩ не са съгласни да подновят Договора за още една година според предложението на президента Владимир Путин в понеделник.

#Дмитрий Песков #Копенхаген #дронове

Последвайте ни

ТОП 24

Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на страната на Дембеле
1
Златната топка 2025: Бъдещето принадлежи на Ямал, настоящето е на...
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
3
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
4
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска ситуация в Пловдив
5
Трима души получиха шанс за нов живот след успешна донорска...
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови молби, с които се оспорва решението за приемане на България в еврозоната
6
Гражданско сдружение "Дойран - 2025" е внесло две искови...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Русия

Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си
Чете се за: 03:47 мин.
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация Българското МВнР: Нахлуването на руски изтребители над Естония е провокация
Чете се за: 02:10 мин.
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
Украйна си е върнала контрола върху над 160 кв. км Украйна си е върнала контрола върху над 160 кв. км
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация" заради казуса "Дружба"
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация"...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София Технически проблем с есемесите за платено паркиране в София
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата Обиски и арести при разбиване на криптоизмама за над 100 млн. евро, България е в схемата
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Франция също призна държавата Палестина
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Тръмп обяви "Антифа" за терористична организация
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Потребителската кошница у нас поскъпна с 1 лев
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ