Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо.

Лудогорец победи Малмьо с 2:1 в мач от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Петър Станич и Ерик Биле отбелязаха попаденията за "орлите".

Шампионът на България получи дузпа още в 5-ата минута на стадион "Еледа" в Малмьо. Бузанело повали Едвин Куртулуш в наказателното поле и след намесата на ВАР се стигна до 11-метров наказателен удар. Петър Станич бе точен от бялата точка.

Възпитаниците на Руи Мота удвоиха преднината си в 24-ата минута. Робин Олсен не успя да изчисти центриране от пряк свободен удар на Петър Станич. Топката попадна на пътя на Ерик Биле, който стреля от движение за 2:0.

В последната минута на от редовното време на първото полувреме Адриан Скогмар получи жълт картон за ритник в главата на Педро Нареси. Съдийският екип от ВАР преразгледа ситуацията, но не промени решението на Манфредас Лукянчукас.

В добавеното време на първата част Кайо Видар завърши скоростна контраатака с удар в напречната греда.

След почивката домакините владееха повече топката и контролът над играта се отплати в 78-ата минута, когато намалиха изоставането си. Шут на Ласе Йонсен се отби от тялото на Педро Нареси, преди да попадне във вратата на Серджо Пад.

Двата отбора премериха сили и през 2021 г., когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. Тогава Лудогорец и Малмьо спечелиха домакинствата си, но успехът на шведите беше по-чист - 2:0 срещу 2:1, така те продължиха с по-добра голова разлика.

Разградчани влязоха в историята, като първия български отбор с победа на шведска земя.

За разградчани предстои шампионатно домакинство на Монтана, преди мач у дома с Бетис, който започна сезона с домакинско равенство с Нотигнам Форест - 2:2.