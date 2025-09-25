"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място

ГЕРБ-СДС заемат лидерската позиция при нови парламентарни избори. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Тренд".

Формацията би получила 26,4% от гласовете на хората.

Борбата за второто място обаче е сериозна – за него с почти изравнени сили са три формации – "Възраждане", с 13,9%, "ДПС – Ново начало" с подкрепа 13,5 на сто, и ПП – ДБ с 13,3 процента.

Пета по подкрепа е БСП – ОЛ със 7,2%, а веднага след нея са МЕЧ с 6,5% и ИТН – с 5,7 на сто.

"Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%.

48% от анкетираните от "Тренд" декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Българите са по-скоро песимистични в очакванията си за икономическото състояние, сочат още данните от проучването.

Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Проучването е проведено по поръчка на "24 часа" чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1004 респонденти над 18-годишна възраст в периода 13-20 септември.