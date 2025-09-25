БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
Слушай новината

ГЕРБ-СДС заемат лидерската позиция при нови парламентарни избори. Това сочат данните от проучване на социологическата агенция "Тренд".

Формацията би получила 26,4% от гласовете на хората.

Борбата за второто място обаче е сериозна – за него с почти изравнени сили са три формации – "Възраждане", с 13,9%, "ДПС – Ново начало" с подкрепа 13,5 на сто, и ПП – ДБ с 13,3 процента.

Пета по подкрепа е БСП – ОЛ със 7,2%, а веднага след нея са МЕЧ с 6,5% и ИТН – с 5,7 на сто.

"Величие" се задържа около парламентарната бариера с 4.1%, а АПС остава трайно под нея – с 2.5%.

48% от анкетираните от "Тренд" декларират, че биха упражнили правото си на глас при избори днес, което се равнява на около 2 640 000 избиратели.

Българите са по-скоро песимистични в очакванията си за икономическото състояние, сочат още данните от проучването.

Само 18% вярват, че положението в страната ще се подобри през следващата година, докато 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на годината.

По отношение на личното благосъстояние 17% са оптимисти, а 31% предвиждат положението им да се влоши.

Парламентът запазва традиционно ниското си ниво на одобрение – едва 15% от българите изразяват положително отношение, срещу 77% с отрицателно.

През септември положителните оценки за правителството са 23%, а отрицателните нарастват постепенно в последните няколко месеца, като този месец достигат 66%. Сходни са нивата на положителна (43%) и отрицателна (44%) оценка за президента.

Проучването е проведено по поръчка на "24 часа" чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" сред 1004 респонденти над 18-годишна възраст в периода 13-20 септември.

#избори днес #проучване "Тренд" #политически сили #доверие

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
4
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
6
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
5
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Политика

Томислав Дончев: Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ
Томислав Дончев: Една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца беше спасяването на българския ПВУ
Отново няма кворум в Народното събрание Отново няма кворум в Народното събрание
Чете се за: 00:50 мин.
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината (ОБЗОР) Драстично поскъпване на паркирането в София предлагат от общината (ОБЗОР)
Чете се за: 01:40 мин.
Васил Терзиев: София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д" Васил Терзиев: София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно "Д"
Чете се за: 02:10 мин.
Пеевски: Предложението на кмета Терзиев за двойно увеличение на цените за паркиране в София е безобразно Пеевски: Предложението на кмета Терзиев за двойно увеличение на цените за паркиране в София е безобразно
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ