Теодор Салпаров: Трудното тепърва предстои за националите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Национални отбори
Запази

Моите очаквания са, че само ще вървят във възходяща посока, отбеляза легендарното либеро относно представителния ни тим по волейбол за мъже.

теодор саларов
Според Теодор Салпаров пред националния отбор на България по волейбол за мъже предстоят трудни моменти в защитата на реномето му на световен вицешампион, но предимството му пред останалите е тимове е, че може да играе заедно дълги години.

Бившият национал, който остави огромна следа и с екипа на „лъвовете“ смята, че настоящият представителен тим има огромен потенциал. Пред БНТ той заяви, че селекцията на Джанлоренцо Бленджини ще върви само във възходяща посока.

Има голям потенциал, това всички го знаят. Цял свят го вижда, че момчетата са един голям колектив. Себераздаването на всеки един състезател на отделните постове, много се жертваха и помагаха, което е много важно за спорт като волейбола, но по-трудното тепърва им предстои. Те направиха нещо, което се очакваше да се случи след 3,4 години, но моите очаквания са, че само ще вървят във възходяща посока“, каза бившият национал.

„В другите поколения тепърва ще се сменят играчи и ще навлизат нови, докато нашите момчета ще имат увереността и опита, че са играли заедно от няколко години и дано да бъдат от водещите сили в света“, заяви Салпаров.

Гледайте Теодор Салпаров в предаването „Зала на славата“ тази неделя от 13:15 часа по БНТ 1!

#"Зала на славата" #Български национален отбор по волейбол за мъже #Теодор Салпаров

