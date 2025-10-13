БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Саркози влиза в затвора на 21 октомври

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
Запази

Бившият френски президент бе осъден на 5 години затвор

саркози защитавам невинността докрай
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще влезе в затвора на 21 октомври, съобщи телевизионният канал RTL, като се позова на отлично запознати източници.

Самият Саркози научи датата днес, но тя не беше съобщена официално. Иначе 70-годишният президент в периода 2007-2012-а беше осъден миналата седмица на 5 години затвор за престъпен заговор за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 с тогавашния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Саркози ще е първият следвоенен лидер на Франция и първият бивш държавен глава на страна членка на Европейския съюз, който влиза в затвора. По неофициални данни той ще излежава присъдата си в затвора Санте в Париж, източно от Монпарнас, в който има ВИП секция.

През същата 2007 година, след като вече беше станал президент, Саркози допринесе значително Кадафи да освободи българските медицински сестри, които бяха осъдени на смърт в Либия.

#излежаване #Никола Саркози #присъда

Последвайте ни

