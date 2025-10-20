"Не сте сами": Кампания на НАП и митниците срещу зависимостите

Все по-ниска става възрастта на зависимите от хазарт у нас. За това алармираха от НАП по време на съвместната кампания с Агенция Митници "Не сте сами". Тазгодишното ѝ издание започна с дискусия в училище "Христо Смирненски" в Банкя.
Хазартната зависимост при учениците започва най-често с футболни залози, а над 1 милион и 500 хиляди от пълнолетните българи поне веднъж в живота си са участвали в подобни игри. В официалния регистър на хазартнозависимите у нас са вписани 49 хиляди души.
Още по-тревожни са данните за употребата на наркотици. Младите най-често посягат към марихуана, не са редки и случаите на употреба на амфетамини и метамфетамини. Най-опасна остава синтетичната дрога, в това число и фентанила. Специално обучени митничарски кучета показаха как откриват скрити наркотични вещества за секунди.
Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници": "Това, което за нас е цел номер 1 през последните 5 години нашето мото и цел е имено предпазване на младите от употреба, както и от други синтетични опиоиди, които заедно с фентанила навлизат заедно с фентанила. навлизат масово на пазара."