БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Тази неделя преминаваме към астрономическото време. В 04:00 часа часовниците се връщат с един час назад

испания предлага прекрати смяната часовото време 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Испанското правителство предлага да се прекрати промяната на часовото време в ЕС от 2026 г. Предложението е представено на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика.

В специално видео в социалната мрежа Х премиерът Педро Санчес обяви, че не вижда смисъл в преминаването от лятно към зимно часово време.

"Във всички проучвания, в които са питани испанци и европейци, мнозинството е против тази смяна", добавя министър-председателят.

Сред аргументите на испанското правителство са - първо, мнозинството от подкрепата на испанските и европейските граждани; освен това, липсата на научни доказателства за връзката между промяната на часовото време и спестяването на енергия; и трето - отрицателните ефекти от двойната промяна на часовото време върху здравето и благосъстоянието на гражданите.

Правосъдният министър Феликс Боланьос обясни, че правителството е решило да започне този дебат сега, защото планирането на ЕС за текущите промени в часовото време приключва през 2026 г., така че сега е подходящият момент да се обърне внимание на него.

Според Боланьос настоящата система вече не служи на двете цели, преследвани при въвеждането ѝ през 1980 г., а именно икономии на енергия и хармонизиране на общия пазар.

#Испания #смяна на часовото време #зимно часово време #лятно часово време #Педро Санчес

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
1
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на...
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
2
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
3
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград
4
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград
Полицейска акция в Община Пловдив
5
Полицейска акция в Община Пловдив
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП "Чистота" - Пловдив
6
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
24-годишна жена загина при катастрофа
5
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
6
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...

Още от: Европа

МВнР предупреждава: 24-часова стачка блокира жп транспорта в Италия
МВнР предупреждава: 24-часова стачка блокира жп транспорта в Италия
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
Чете се за: 01:30 мин.
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски
Чете се за: 04:35 мин.
Спазва ли се примирието в Газа? Спазва ли се примирието в Газа?
Чете се за: 01:32 мин.
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Близки на убитото момче в столичен мол се събраха на протест пред СДВР
Близки на убитото момче в столичен мол се събраха на протест пред СДВР
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г. Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Бактерии в топлата вода? - изследване проверява има ли опасност за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ