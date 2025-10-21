Българският минифутбол блести на международната сцена на клубно ниво

Българският минифутбол постигна престижен успех на клубно ниво. Тимът на Орбит София триумфира в рейтинговата надпревара Евробизнес къп в Анталия.

В студиото на предаването "Денят започва" гостуваха мениджърът на отбора Нено Георгиев, избраният за MVP на турнира Илия Петков и проджект мениджърът на Българска Асоциация Мини Футбол Ростислав Чанев.

"Турнирът беше много силен. Участваме за втора година, през миналата бяхме на четвъртфинал. Тайната на успеха е много труд, нерви и желание футболистите да се докажат в Европа", заяви наставникът.

Ростислав Чанев разкри, че зад успеха стои дългогодишен труд.

"Искам да поздравя целия отбор за огромния успех, който постигнаха. Успяха с постоянство и желание за развитие да постигнат големия успех. Вече другите се сравняват с нас, а не ние с тях. Трети в турнира стана ТЕЦ Марица Изток 2 (Стара Загора). Можеше да имаме български финал. Няма как да не ги поздравим. Много сме горди с нашите момчета", допълни проджект мениджърът на асоциацията.

Според него успехите на клубно ниво са предпоставка за победи с националния отбор.

"Конкуренцията и силните мачове у нас водят до силни мачове в чужбина, където се представят на високо ниво. Не смятам, че сме по-слаби от която и да било държава. Това ни дава надежди, че можем да постигнем успехи и с националния отбор", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото.