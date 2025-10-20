България има своя първи европейски клубен шампион по минифутбол

Отборът на Orbit (София) стана първият български тим, спечелил турнир под егидата на Европейската федерация по минифутбол (EMF) – върховно постижение, което ще се помни в историята на българския минифутбол.

Тимът надви конкуренцията на още 31 отбора от цяла Европа, за да се окичи със златото в EURO Business Cup в турския курорт Анталия. По пътя си към успеха българският отбор отстрани два румънски отбора, пълни с техни национали. Във финала българите надиграха Hayotbank (Узбекистан) след дузпи и 1:1 в редовното време.

ТЕЦ Марица Изток 2 (Стара Загора) също записа своето име сред героите на турнира, спечелвайки бронзовите медали.

MVP на турнира стана Илия Петков от шампиона, докато най-красивия гол вкара Пламен Иванов от ТЕЦ Марица Изток 2. Голмайстор на турнира стана Денис Иванов от отбора на шампионите.