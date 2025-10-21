БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В опит да се запази примирието между Тел Авив и Хамас

Снимка: БТА
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс се очаква днес да пристигне в Израел в опит да запази примирието между Тел Авив и Хамас.

Границата до град Рафа остана затворена в понеделник, но два други контролно-пропускателни пункта отвориха, което позволи да влязат камиони с хуманитарна помощ.

Тел Авив съобщи, че посредством Червения кръст е получено тялото на още един заложник. Специалният пратеник на Белия дом Стийв Уиткоф вече разговаря с Бенямин Нетаняху в понеделник.

Опитите на администрацията на Тръмп да запазят примирието идват след като временно се подновиха ударите в Ивицата Газа заради взаимни обвинения за нарушаване на примирието.

#Джей Ди Ванс #САЩ #Газа #Хамас #Израел

