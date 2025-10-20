БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ако бъде поканен, ще се присъедини към Доналд Тръмп и Владимир Путин на срещата им в Будапеща.

Последното предложение на американския президент за прекратяване на огъня е Русия и Украйна да си разделят Донбас, като почти 80 процента от територията остане под руски контрол. "Файненшъл таймс" съобщава, че на срещата между Тръмп и Зеленски в Белия дом, американският президент е настоял Украйна да приеме условията на Русия.

Това е Донбас - регионът, който се очаква да предопредели хода на войната. Източници на "Файненшъл таймс" твърдят, че по време на срещата в Белия дом, Тръмп е настоял Украйна да се откаже от целия регион. Американският президент дори предупредил Зеленски за заканата на Путин, че "ще унищожи Украйна, ако тя не се съобрази с исканията на Москва".

Източниците на "Файненшъл таймс" твърдят, че пред Зеленски, Тръмп размахвал военни карти, разговорът прераснал в "препирня", като американският президент "ругаел почти през цялото време". Последната позиция на Тръмп е, че Донбас трябва да бъде разделен.

"Нека Донбас бъде разделен. Според мен 78% от територията вече е под контрола на Русия. Те могат да преговарят за нещо по-късно, но сега да се раздели и да спрат на бойните линии", каза Доналд Тръмп, президент на САЩ.

Донбас се простира на 53 хиляди квадратни километра, върху земя, богата на въглища и желязна руда. Украйна все още контролира около 5300 квадратни километра.

"Разбирам сигнала и посланието на президента Тръмп. Трябва да приключим тази война и да започнем от мястото, където сега са войниците. Съгласен съм, че ако искаме да спрем тази война и да започнем мирни преговори, трябва да останем там, където сме", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Зеленски обаче разкритикува решението срещата да се проведе в Унгария, която е в обтегнати отношения с Украйна. Засега покана украинският президент да участва в срещата в Будапеща няма. Не е потвърдена и датата. Утре за Вашингтон заминава унгарският външен министър.

Първите дипломати на Русия и Съединените щати са провели днес телефонен разговор.

Паралелно с подготовката за срещата в Будапеща, се очаква да се активира дипломацията по оста Киев - Париж - Берлин. Володимир Зеленски потвърди, че днес е разговарял с френския президент. Двамата са обсъдили възможностите за оказване на натиск върху Русия и са се договорили да се срещнат много скоро.

