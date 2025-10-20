Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик

"Безочливост, не си спомням толкова нагла фалшификация", коментираха от ЦИК
114 преференции са били надписани на един от кандидатите за общински съветници на провелите се в неделя местни избори в Пазарджик и в резултат ще има ново решение за състава на общинския съвет.
Това стана повод за извънредно заседание на Централната избирателна комисия снощи, а комисията поиска "Информационно обслужване" да каже как ще се променят резултатите. Става дума за кандидат-общински съветник от листата на "Възраждане", който измества представител на ГЕРБ.
Христо Вълков, който измества Ася Павлова Фиткина - Спасова от ГЕРБ. В резултат на проверката рокади ще има и в листата на ГЕРБ.
Георги Баханов, член на ЦИК: "Как хората ще имат доверие в изборния процес, след като тук всички си замълчаваме за този резултат? Сто и седемнадесет гласа разлика, или 114 – от 93 до 207? Сто и четиринадесет гласа разлика, с което един кандидат става общински съветник за сметка на друг."
Севинч Солакова, член на ЦИК: "Изборният процес е компрометиран и безпрецедентен е случаят в Пазарджик. Не знам какви ще са последиците. Все още не мога даосмисля това, което се е случило – нещо недопустимо, но факт."
Ерхан Чаушев, член на ЦИК: "Тотално опорочени избори, отново с безочливи действия според мен, които трябва да бъдат изяснени. И за тях трябва да знае ЦИК, не само прокуратури, и да се крием зад следствени тайни и други."
Цветозар Томов, зам.-председател на ЦИК: "Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Аз наистина в некраткия си живот вече не си спомням на български избори да е имало толкова нагла фалшификация на резултати от гласуване."