Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик

114 преференции са били надписани на един от кандидатите за общински съветници на провелите се в неделя местни избори в Пазарджик и в резултат ще има ново решение за състава на общинския съвет.

Това стана повод за извънредно заседание на Централната избирателна комисия снощи, а комисията поиска "Информационно обслужване" да каже как ще се променят резултатите. Става дума за кандидат-общински съветник от листата на "Възраждане", който измества представител на ГЕРБ.

Христо Вълков, който измества Ася Павлова Фиткина - Спасова от ГЕРБ. В резултат на проверката рокади ще има и в листата на ГЕРБ.