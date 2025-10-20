БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Глобален интернет срив заради проблем в "Амазон"

По света
Над 6,5 милиона сигнала за проблеми – засегнати са банки, приложения с изкуствен интелект и платформи

Стотици уебсайтове и приложения по света тази сутрин се оказаха офлайн заради срив в подразделението за облачни услуги на корпорацията "Амазон" в Съединените щати.

Една трета от целия интернет разчита на "Амазон Уеб Сървисиз". Сред засегнатите са Снапчат, Зум и Роблок. Банките "Лойдс4, "Халифакс4 и "Банк ъф Скотланд" вече са онлайн. Тази сутрин са били подадени над 6,5 милиона сигнала за проблеми в над хиляда компании в световен мащаб. Оплакванията обхващат платформи за Изкуствен интелект, инвестиционни, финансови, игрови и банкови приложения.

"Амазон" обяви признаци на възстановяване, но процесът ще отнеме време. По първоначални данни изглежда, че кризата е свързана с услугата DNS, която е своеобразен телефонен указател на интернет. Днешният срив е първи след кризата миналата година около компанията за киберсигурност КраудСтрайк, която засегна болници, банки и летища по цял свят.

"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на изборите в РСМ
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на изборите в РСМ
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с Тръмп и Зеленски
Чете се за: 04:35 мин.
Спазва ли се примирието в Газа? Спазва ли се примирието в Газа?
Чете се за: 01:32 мин.
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург Външният министър Георг Георгиев участва в редовното заседание на Съвет "Външни работи" на ЕС в Люксембург
Чете се за: 02:52 мин.
Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина
Чете се за: 00:50 мин.

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради обществена поръчка за 3 млн. лева
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Таксиметровите услуги в София може да поскъпнат с над 18% от януари
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
