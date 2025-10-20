Новините 20.10.2025 г.

Акценти за деня:

Ново приложение за градския транспорт в София

Създадено от доброволци, новото приложение позволява планиране на пътувания в реално време. Показва кога автобуси, трамваи или тролеи пристигат на спирките и дали има закъснения.

Ограничения в Instagram за потребители под 18 години

Инстаграм вече прилага стандартите за ограничение на съдържание, подобно на филмовия рейтинг PG-13, за всички потребители под 18 години. Намалява насилието, сексуалното съдържание и грубия език в постове, истории и препоръчани акаунти. Тийнейджърските акаунти автоматично се настройват на безопасен режим, който може да бъде изключен само с родителско одобрение.



Нигерийска тийнейджърка спечели награда за еко проект

17-годишната Амара Нвунели спечели 12 500 долара от конкурса Earth Prize 2025. Преобразувала е сметище в зелена детска площадка с рециклирани гуми и други материали. Планира да изгради три нови зелени парка в Нигерия, които ще служат като образователни хъбове за устойчивост.

След обира на безценни кралски бижута и артефакти от Лувъра

Припомняме ви някои от най-дръзките обири на музеи по света и у нас.

Ученици от Ямбол създадоха роботизирано куче с изкуствен интелект

Ученици от Профилирана гимназия "Васил Левски" (Ямбол) представиха домашен любимец с вграден изкуствен интелект на Международното техническо изложение в Пловдив. Кучето може да охранява дома, да се движи и да записва видео.



Жива ролева игра на остров Борнхолм

По повод 500-годишнината от залагането на остров Борнхолм е организирано голямо международно събитие - жива ролева игра, проведена сред руините на замъка Хамерсхус. Участници от 4 европейски държави се превъплътиха в рицари, облечени с ризници, мечове и щитове.

Kонцерт на групата Tamikrest в София

Групата Tamikrest ще свири за четвърти път в България на 23 октомври 2025 г. в клуб "Паве". Групата е от Кидал, Мали. Специални гости ще бъдат Tout Bleu от Швейцария.