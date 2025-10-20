Спортни новини 20.10.2025 г.

Левски триумфира със Суперкупата на България по волейбол за трети пореден път. На финала "сините" се наложиха над Локомотив Авиа с 3:1 гейма. Най-резултатен за Левски стана Гордан Люцканов, който завърши с 24 точки. Казийски реализира 21 за Локомотив.

ЦСКА 1948 записа осма победа в Първа лига. В поредна среща от 12-ия кръг, "червените" се наложиха с 1:0 като гости на Локомотив (София). ЦСКА 1948 се изкачи на второ място в класирането, само на 3 точки от лидера Левски. А в следващия кръг ще приеме шампиона Лудогорец.

Реал Мадрид излезе начело на класирането в Ла Лига. "Кралският клуб" постигна труден успех с 1:0 при визитата си на Хетафе, като домакините завършихат двубоя с 9 души. Така Реал ще посрещне Ел Класико този уикенд с аванс от две точки пред големия си съперник Барселона. Двубоят е на Сантяго Бернабеу.

Милан вече е на върха в Серия А. "Росонерите" спечелиха домакинството си на закъсалия Фиорентина с 2:1.

Във Формула 1 Макс Верстапен спечели Гран При на САЩ в Остин, Тексас. Със успеха 4-кратният световен шампион завърза битката за титлата 5 кръга преди края на сезона.

Мароко е световен шампион по футбол за младежи до 20 години, побеждавайки Аржентина с 2:0.