Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Спортни новини 20.10.2025 г.

Чете се за: 01:37 мин.
Левски триумфира със Суперкупата на България по волейбол за трети пореден път. На финала "сините" се наложиха над Локомотив Авиа с 3:1 гейма. Най-резултатен за Левски стана Гордан Люцканов, който завърши с 24 точки. Казийски реализира 21 за Локомотив.

ЦСКА 1948 записа осма победа в Първа лига. В поредна среща от 12-ия кръг, "червените" се наложиха с 1:0 като гости на Локомотив (София). ЦСКА 1948 се изкачи на второ място в класирането, само на 3 точки от лидера Левски. А в следващия кръг ще приеме шампиона Лудогорец.

Реал Мадрид излезе начело на класирането в Ла Лига. "Кралският клуб" постигна труден успех с 1:0 при визитата си на Хетафе, като домакините завършихат двубоя с 9 души. Така Реал ще посрещне Ел Класико този уикенд с аванс от две точки пред големия си съперник Барселона. Двубоят е на Сантяго Бернабеу.

Милан вече е на върха в Серия А. "Росонерите" спечелиха домакинството си на закъсалия Фиорентина с 2:1.

Във Формула 1 Макс Верстапен спечели Гран При на САЩ в Остин, Тексас. Със успеха 4-кратният световен шампион завърза битката за титлата 5 кръга преди края на сезона.

Мароко е световен шампион по футбол за младежи до 20 години, побеждавайки Аржентина с 2:0.

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
