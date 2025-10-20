БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

Ограничения в Instagram за потребители под 18 години

Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Инстаграм вече прилага стандартите за ограничение на съдържание, подобно на филмовия рейтинг PG-13, за всички потребители под 18 години. Намалява насилието, сексуалното съдържание и грубия език в постове, истории и препоръчани акаунти. Блокира се и търсене на чувствителни теми като алкохол, самонараняване и кръвопролитие.

Тийнейджърските акаунти автоматично се настройват на безопасен режим, който може да бъде изключен само с родителско одобрение. Целта е по-безопасно преживяване за младите хора, но експерти предупреждават, че мерките не гарантират пълна защита.

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Бащата на Сияна и адвокатът на обвиняемия шофьор с остра размяна на реплики в "Денят започва"
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Още от: По света

Жива ролева игра на остров Борнхолм
Жива ролева игра на остров Борнхолм
Нигерийска тийнейджърка спечели награда за еко проект Нигерийска тийнейджърка спечели награда за еко проект
Чете се за: 00:22 мин.
Новините 20.10.2025 г. Новините 20.10.2025 г.
Чете се за: 02:32 мин.
Овце и кози превзеха улиците на Мадрид Овце и кози превзеха улиците на Мадрид
Чете се за: 00:55 мин.
ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на местните избори в Северна Македония
Чете се за: 01:07 мин.
Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света Обир в Лувъра: крадци задигнаха бижута от най-известния музей в света
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди коалиционния съвет
Преформатиране или стабилност? Управляващите търсят посока преди...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен Задържаният за убийството на момче в столичен мол е криминално проявен
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик Пак дописвани преференции: Установени са нарушения при отчитането на изборите в Пазарджик
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа Кражбата в Лувъра: Властите издирват накитите и извършителите на грабежа
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пловдив под прицел: Европрокуратурата влезе в общината заради...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
България е готова да пусне самолета на Путин за евентуална среща с...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
По света
"Триумф на народа" - ВМРО-ДПНЕ с исторически пробив на...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
