Ограничения в Instagram за потребители под 18 години

Инстаграм вече прилага стандартите за ограничение на съдържание, подобно на филмовия рейтинг PG-13, за всички потребители под 18 години. Намалява насилието, сексуалното съдържание и грубия език в постове, истории и препоръчани акаунти. Блокира се и търсене на чувствителни теми като алкохол, самонараняване и кръвопролитие.

Тийнейджърските акаунти автоматично се настройват на безопасен режим, който може да бъде изключен само с родителско одобрение. Целта е по-безопасно преживяване за младите хора, но експерти предупреждават, че мерките не гарантират пълна защита.