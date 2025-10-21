Торнадо край Париж: Загина строителен работник

10 души са ранени, от които 4 са в тежко състояние с опасност за живота
Торнадо връхлетя населени места северно от Париж и взе жертва.
Три строителни крана бяха обърнати в малкото градче Ермонт. Един от тях падна върху клиника.
Има щети в 10 квартала в града. Там загина и 23-годишен строителен работник.
Природното бедствие разруши покриви на къщи.
Министърът на вътрешните работи на страната коментира, че бурята е с "рядко срещана сила".
За справянето с последиците на място са изпратени полицейски и пожарникарски екипи, както и медици.