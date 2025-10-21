След ремонт на водопровод: Варненска улица пропада след всеки дъжд

Пореден проблем с инфраструктурата на Варна. Преди няколко месеца ул. "Робърт Скот" в район "Ален Мак" беше разкопана за полагане на тръби.

Въпреки че ремонтът вече е приключил асфалтовата настилка на част от пътя не е възстановена.

След последните дъждове участъкът е опасен за движение, казват живеещите там.

"За три седмици пътят 3 пъти пропада. Групата, която идва да ремонтира участъка, явно не прави нещата както трябва, защото се вижда, че отдолу е кухо. Те идват, изсипват чакъл и при следващия дъжд отново пропадане", споделиха в "Денят започва" потърпевшите.

