ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След ремонт на водопровод: Варненска улица пропада след всеки дъжд

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 00:52 мин.
Регионални
След последните дъждове участъкът е опасен за движение, казват живеещите там

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пореден проблем с инфраструктурата на Варна. Преди няколко месеца ул. "Робърт Скот" в район "Ален Мак" беше разкопана за полагане на тръби.

Въпреки че ремонтът вече е приключил асфалтовата настилка на част от пътя не е възстановена.

След последните дъждове участъкът е опасен за движение, казват живеещите там.

"За три седмици пътят 3 пъти пропада. Групата, която идва да ремонтира участъка, явно не прави нещата както трябва, защото се вижда, че отдолу е кухо. Те идват, изсипват чакъл и при следващия дъжд отново пропадане", споделиха в "Денят започва" потърпевшите.

Вижте още в прякото включване на Петко Петков.

#улица #водопровод #пропаднал път #Варна #ремонт

