ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
У нас
След трагичния инцидент, при който 15-годишно момче наръга с нож и уби друго 15-годишно момче в мол в София, властите с мерки за безопасност в търговските центрове. СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете. Започнали са проверки на частните охранителни фирми.

Главен инспектор Стефан Попов, началник сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР: "Миналата седмица проведохме среща с представители на охранителните фирми, на всички търговски обекти, молове на територията на града. Акцентът беше поставен върху това, че лятото вече свършва, става студено и хората влизат повече в моловете. Сред тях ще влязат и непълнолетните, за които миналия сезон по-скоро и началото на годината имаше проблеми. В тази връзка акцентирахме на представителите на охранителните фирми за засилване на контрола, тъй като ще има повече хора. Особено при наближаване на празниците, ще има стурпване на човешки поток и изискваме от тях засилване на охраната на търговски обекти. Както вчера се каза и на брифинга, ще настояваме и за поставяне на металдетекторни рамките, тъй като и времето в което живеем - това нещо вече е необходимост."

Поставянето на металдетектори зависи от фирмите, които осигуряват охраната на търговските обекти. СДВР продължава със засиленото присъствие около моловете.

"Реално от миналата година имаме екипи в района на всеки един мол, отвън, които колегите са готови да реагират при всеки един сигнал. В тази връзка говорихме пак с представителите на охранителните фирми за размяна на телефони на дежурните части, за да могат охранителите вътре, които са на смяна, незабавно да подадат сигнал, ако забележат лица с такова поведение, даже още преди да ескалира някакво напрежение и някакви други неща, да могат своевременно да уведомят колегите, за да бъде пресечено това нещо навреме."

От СДВР дадоха и подробности около убийството на 15-годишното момче.

"Нещата са се случили около 19.30 ч. Между двете момчета е имало стара вражда, имало е заплахи. Ние нямаме сигнали за тези неща. Проначално се срещат извън територията на търговския обект, възниква конфликт, впоследствие отделно влизат в сградата, засичат се вече на територията на търговския обект. Нещата между тях ескалират, всичко се случва изключително бързо и се стига до фаталния удар. Впоследствие извършителят се отегля с негов приятел, сигналът при нас е подаден, организираме бързи оперативно-издирвателни действия. За извършителя знаем, че е сменял няколко адреса семейството му, заедно с него и на един от адресите го намираме няколко часи по-късно. Семейството му е бедно и са сменяли често квартирите, които са обитавали", каза гл. комисар Попов.

Починалото момче не е познато на полицията, докато извършителят е - от 2022 година. До миналата година е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. С решение на съда през август 2024 година е върнат при родителите си.

"От тогава е в нашите регистри като извършител на няколко кражби и на един грабеж. Той е бил без никакъв контрол, водил е скитнически начин на живот и това, което се е случило между тях е довело до ескалацията на напрежението и до това той го намушка. Той е настанен в този дом от семеен тип, тъй като е водил скитнически начин на живот и неговото семейство не е могло да оказва контрол върху него. Прекратяването на престоя в тези домове става с решение на съда. В неговият случай е съдът в Елин Пелин и е решил, че това дете трябва да се върне при родителите", отбеляза старши инспектор Ваня Цонкова, началник група "Детска престъпност" към СДВР.

