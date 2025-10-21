Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала

Новата бална зала ще побира 999 души
Строителни екипи започнаха събарянето на част от източното крило на Белия дом, за да се построи балната зала там.
Комисията за капиталово планиране не е одобрила строежа, защото офисите ѝ са затворени. Много правителствени служби не работят заради бюджетни спорове в Конгреса.
Доналд Тръмп заяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 квадратни метра, тъй като източната зала с капацитет от близо 200 души е твърде малка.
Новата бална зала ще побира 999 души.
Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата на Тръмп през януари 2029 и ще е финансирана изцяло с частни средства.