ИЗВЕСТИЯ

Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала

Христо Ценов
По света
Новата бална зала ще побира 999 души

Снимка: БТА
Строителни екипи започнаха събарянето на част от източното крило на Белия дом, за да се построи балната зала там.

Комисията за капиталово планиране не е одобрила строежа, защото офисите ѝ са затворени. Много правителствени служби не работят заради бюджетни спорове в Конгреса.

Доналд Тръмп заяви, че изгражда мащабна зала с площ над 8300 квадратни метра, тъй като източната зала с капацитет от близо 200 души е твърде малка.

Новата бална зала ще побира 999 души.

Белият дом обяви, че тя ще бъде завършена преди края на мандата на Тръмп през януари 2029 и ще е финансирана изцяло с частни средства.

