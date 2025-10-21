БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно скромно дете

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Семейството на намушкания в мол младеж има нужда от финансова помощ за погребението

Краси беше едно невероятно скромно дете. Никога в залата не е правил конфликти. Който говори, че той е бил конфликтна личност, много бърка. Едно от най-добрите ми момчета в тази зала. Това обясни в "Денят започва" Кристияна Колева - треньор на убитото в столичен мол 15-годишно момче.

"Започна година и половина преди това да тренира при мен. В Карлово щеше да участва за първи път, вчера получихме заявките, че той е трети по заявка, втори може да стане. Това дете не успя да достигне до своята мечта - да вземе медал", сподели Кристияна Колева.

Според думите ѝ момчето не е споделяло за проблеми, а преди 3 седмици самата тя е закарала багажа му в дома на майка му и баба му и той е започнал да живее с тях.

"Те са едни чудесни хора. Да, скромно семейство са, не разполагат с много средства. Но никакви проблеми. Детето си идваше на тренировка и цяло лято работихме. И в този ден той не дойде на тренировка. Аз му звънях, предната вечер много разговарях с него, че състезанието наближава. И той каза: "Да, тренер, идвам" и така и не дойде.... Снощи се чух с бабата и тя помоли за финансова помощ, защото те не са много богати. Става дума, че те са едно нормално семейство. И аз ще направя всичко възможно, за да може поне да го погребеме като хората. Знаете, че сега едно погребение е много скъпо. И аз моля хората, директно на семейството, ако имат желание, всеки с по едно левче да помогне."

Треньорката се гордее, че с децата, които тренира постигат спортни успехи.

"За съжаление, тази сутрин прочетох много негативни коментари. И искам да кажа на всички българи, че аз съм действително треньорка на роми, тренирам такива деца, но ги правя шампиони, имам европейски и световни медали. И аз съм горда с това нещо, защото по-добре е едно дете да тренира, отколкото да ходи по улиците, виждате какво се получи. Съжалявам."

Кристияна Колева е категорична, че момчето не е обичало да ходи по молове.

"За мене това е инцидентно, но той никога не ходеше по моловете. Нямам идея какво се е случило, но разбира се, че спортът възпитава. Ние даваме на нашите момчета много, ние сме един голям колектив. И повярвайте ми, че в залата всеки ден с колегата ми говориме за живота, за това, че те трябва да се социализират, да ходят на училище, да се трудят и да станат достойни хора. Винаги сме говорили. И да ви кажа, че по всички състезания, които сме били в нашата страна и по чужбина - хората са очаровани от тях."

Треньорката се натъжава от негативните коментари покрай трагедията.

"Негативните коментари са главно в този расизъм, който има. А за мене всички хора сме еднакви. Дали ще са араби, дали ще са роми, няма значение. Ние всички имаме една кръв. Аз какво да ви кажа? Аз всеки ден им казвам да ходят смирени по трамваи, по транспорт, да не говорят на техния ромски език, да се социализират, разбирате ли. Казвам им - внимавайте, да не попаднете на агитки и агресивни хора. Бъдете добри. Но какво да ви кажа? Това е животът. Уча ги на труд, уча ги на чистота, но вие ги виждате във "Факултета" - улиците са ужасни. Там е като едно гето. Има много негативни работи. Но не може да хвърляме само кал по тях и да казваме "това са роми"."

В залата младежите трудно преживяват случилото се.

"Момчетата са... Вчера в залата беше много тягостна обстановката. Момичетата плачеха естествено. Момчетата бяха много тъжни. И аз, продължихме пак с моя колега да им говориме, че това е пример, че трябва да продължат да тренират, да водят режим и да се възпитават по този начин, че трябва да се борят за своята идентичност и да правят добри неща, а не да ходят по моловете, да не отделят толкова време по лаптопи, да не гледат този ТикТок. Изобщо в този ТикТок има толкова негативни, хората там ги карат да се убиват. Много съм против тези социални мрежи."

#треньорка #убито в мол #15-годишно момче #Кристияна Колева

