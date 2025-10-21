Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години

Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче в "Денят започва". Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят. Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете, каза още проф. Гайдаров.

“В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия”, каза проф. Калин Гайдаров.

Експертите говорят, обсъждат този проблем, но “другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети”, подчерта той и допълни: