Проф. Калин Гайдаров: Институциите, които трябва да възпитават децата, практически не работят от години

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Криминалният психолог проф. Калин Гайдаров коментира случая с убитото в мол 15-годишно момче в "Денят започва". Според него той е показателен за това, че всички институции, които трябва да са ангажирани, не работят. Трябват и промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година и философията му е напълно остаряла. Координацията между различните звена трябва да се подобри, за да бъде по-добра сигурността в моловете, каза още проф. Гайдаров.

“В този случай се събират и рефлектират всички недостатъци - на всички системи. Това е проблем, който съществува от много години, и имам предвид това, че не работят както трябва или въобще не работят практически всички институции, които трябва да възпитават децата или трябва по някакъв начин да намерят път към тяхната душа. Малко или много това са слабости, които съществуват от десетилетия”, каза проф. Калин Гайдаров.

Експертите говорят, обсъждат този проблем, но “другите хора, които трябва да взимат решение, винаги имат някакви други приоритети”, подчерта той и допълни:

“Проблемът не може да бъде решен така просто - ще мине време, ще си затворим очите, и като се събудим вече всичко ще е както трябва. Но така се получава, така се получава във всички сфери на обществения живот в България.”

“Основният закон, който трябва да се занимава с тези неща, е от 1957 година - Закон за борба с противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните. Той е допълван и т. н., но философията е от 1957 година. И всичко е подредено върху тази философия. Еми, как да станат нещата тогава? Просто по абсолютно различен начин трябва да бъде подредено всичко. Имайте предвид, че в цял свят има достатъчно много опит и не е никакъв проблем, ако българските институции решат, че не могат сега или нямат достатъчно сили, могат да се обърнат към когото искат от цял свят. Всички хора са отворени да им предложат готови модели и да ги обучат и да започнат да работят. Но явно няма това желание или няма този капацитет.”

