Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Над 220 000 души в България са на воден режим

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
три благоевградски села воден режим заради сушата
Снимка: илюстративна
Над 220 000 души са на воден режим на различни места в страната. Това показа анализ на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на причините за нарушен достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието.

Извършени са проверки на ВиК дружествата в страната до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. и са направени конкретни препоръки. Анализът е 130 страници и показва, че първенец по засегнати населени места над 500 души е ВиК операторът в Плевен, отчитащ общо
13 населени места и население от 107 000 души на воден режим. Загубата на вода е 71,31%.

Стряскащи данни показва анализът за Брезник, там загубите на вода са 73% през 2025 г. и населението е на воден режим почти година. Над 80% е загубата на вода в Перник за 2024 г., а 89,45% в Радомир. КЕВР отчита, че ВиК - Перник е предприело минимални инвестиционни и експлоатационни мерки за подобряване на ситуацията през периода 01.2023 г. – 08.2025 г. КЕВР отбелязва, че няма създадена организация за откриване на скрити течове, но по думите на ведомството "тепърва ще се създава".

Целият анализ може да видите тук.

