Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп

След взаимните обвинения на Хамас и Тел Авив в нарушаване на примирието, довели региона опасно близко отново до военни действия, екип от елитни преговарящи на Белия дом ще разговаря днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху в опит да запази постигнатото от администрацията в Белия дом споразумение. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс вече е на път.

Висоти и падения – така описа ситуацията в Газа американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Дясната ръка на Доналд Тръмп обаче запазва надежда за примирието.

"Знаете, Хамас ще стреля по Израел, Израел ще отвръща. Хората в Газа няма да знаят какво се случва понякога. Но мисля, че това е най-добрият ни шанс за траен мир", заяви Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза пред Кнесета, че темите на разговор с Ванс ще бъдат предизвикателствата пред регионалната сигурност, както и възможни политически ползи.

Нетаняху също изрази надежда за мир. Ванс се присъединява към преговорите с Тел Авив заедно със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и бизнесмена и зет на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

"Благодарение на нашата сила и на редовното сътрудничество с президента на Съединените щати вярвам, че ще договорим още мирни споразумения със страните в региона", коментира израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Той напомни и за останалите мъртви заложници в Газа и заяви, че е "свещена" мисия за страната му да ги върне.

Тел Авив съобщи, че посредством Червения кръст е получено тялото на още един заложник. Хамас продължават да търсят телата на още заложници, но ситуацията вече не е под пълния контрол на радикалната групировка.

По данни на Би Би Си в Ивицата се случват множество отделни сблъсъци с вражески групировки, които усложняват ситуацията със заложниците и хуманитарната криза.

"Хамас са много агресивни, но вече нямат подкрепата на Иран. Всъщност вече нямат ничия подкрепа. Трябва да се държат добре, ако не го направят - ще бъдат заличени", каза още американският президент Доналд Тръмп.

Границата до град Рафа остана затворена в началото на седмицата, но два други контролно-пропускателни пункта отвориха, което позволи да влязат камиони с хуманитарна помощ.

Опитите на администрацията на Тръмп да се запази примирието идват след като временно се подновиха ударите в Ивицата Газа заради взаимни обвинения за нарушаването му.

Двама израелски войници бяха убити в южната част на Газа. Хамас не пое отговорност и съобщи, че нападателите отдавна нямат връзка с тяхната групировка.