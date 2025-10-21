БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Висоти и падения – така описа Газа дясната ръка на Тръмп

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Запази

Какви са шансовете мирният план да премине към следващата фаза - американският вицепрезидент Джей Ди Ванс на път за Израел

джей ванс
Слушай новината

След взаимните обвинения на Хамас и Тел Авив в нарушаване на примирието, довели региона опасно близко отново до военни действия, екип от елитни преговарящи на Белия дом ще разговаря днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху в опит да запази постигнатото от администрацията в Белия дом споразумение. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс вече е на път.

Висоти и падения – така описа ситуацията в Газа американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Дясната ръка на Доналд Тръмп обаче запазва надежда за примирието.

"Знаете, Хамас ще стреля по Израел, Израел ще отвръща. Хората в Газа няма да знаят какво се случва понякога. Но мисля, че това е най-добрият ни шанс за траен мир", заяви Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху каза пред Кнесета, че темите на разговор с Ванс ще бъдат предизвикателствата пред регионалната сигурност, както и възможни политически ползи.

Нетаняху също изрази надежда за мир. Ванс се присъединява към преговорите с Тел Авив заедно със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и бизнесмена и зет на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

"Благодарение на нашата сила и на редовното сътрудничество с президента на Съединените щати вярвам, че ще договорим още мирни споразумения със страните в региона", коментира израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Той напомни и за останалите мъртви заложници в Газа и заяви, че е "свещена" мисия за страната му да ги върне.

Тел Авив съобщи, че посредством Червения кръст е получено тялото на още един заложник. Хамас продължават да търсят телата на още заложници, но ситуацията вече не е под пълния контрол на радикалната групировка.

По данни на Би Би Си в Ивицата се случват множество отделни сблъсъци с вражески групировки, които усложняват ситуацията със заложниците и хуманитарната криза.

"Хамас са много агресивни, но вече нямат подкрепата на Иран. Всъщност вече нямат ничия подкрепа. Трябва да се държат добре, ако не го направят - ще бъдат заличени", каза още американският президент Доналд Тръмп.

Границата до град Рафа остана затворена в началото на седмицата, но два други контролно-пропускателни пункта отвориха, което позволи да влязат камиони с хуманитарна помощ.

Опитите на администрацията на Тръмп да се запази примирието идват след като временно се подновиха ударите в Ивицата Газа заради взаимни обвинения за нарушаването му.

Двама израелски войници бяха убити в южната част на Газа. Хамас не пое отговорност и съобщи, че нападателите отдавна нямат връзка с тяхната групировка.

#Джей Ди Ванс #Доналд Тръмп #Газа #Хамас #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
2
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
3
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
4
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката
6
Катастрофа с военен автомобил на Прохода на републиката

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: САЩ и Канада

Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Срещата Рубио - Лавров: Отложена ли е и защо?
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел Крехкото примирие: Американският вицепрезидент пристига в Израел
Чете се за: 00:55 мин.
Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна? Преди срещата с Путин: Ще успее ли Тръмп да замрази войната в Украйна?
Чете се за: 03:22 мин.
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал" Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
С чучела на Доналд Тръмп: Над 2600 шествия срещу американския президент С чучела на Доналд Тръмп: Над 2600 шествия срещу американския президент
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

12-годишен ученик е намушкан в столично училище
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в реанимация е
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Президентът Радев: Управляващите са в парализа Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна присъда
Чете се за: 01:07 мин.
По света
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Треньорката на убитото 15-годишно момче: Краси беше едно невероятно...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Събарят източното крило на Белия дом - Тръмп ще строи бална зала
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ