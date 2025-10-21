Спортни новини 21.10.2025 г.

Димитър Димитров - Херо ще бъде новият старши треньор на Ботев (Пловдив). Новината е официално потвърдена от клуба. Опитният специалист ще поеме "канарчетата" на 17 ноември след приключване на предварителни ангажименти. Димитров е един от най-уважаваните треньори у нас с дългогодишен опит в българския и международния футбол.

Официалното откриване на Олимпиадата за хора със слухов дефицит – Дефлимпикс ще се състои на 15 ноември в Токио. Националният отбор по борба за хора със слухов дефицит тренира усилено, гонейки всички цели. Петимата състезатели ще отпътуват за Япония напълно подготвени технически и физически, увери треньорът им Денислав Чамишки. България ще се състезава в седем вида спорт, а мотивацията на отбора е по-висока от всякога.

Александър Василев ще се изправи срещу румънеца Яник Теодор Александреску в първия си двубой от финалния турнир за световния тенис тур за юноши в китайския град Чънду. Срещата е утре и може да я гледате пряко по БНТ 3, с начален час 10:00 ч. Василев е водач в схемата на турнира като №2 в световната ранглиста при юношите, а съперникът му от Румъния е 7-и.

Олимпийският и европейски медалист по вдигане на тежести Божидар Андреев стана баща. Съпругата му го дари с момиченце, което ще носи името Мария. Щастливият татко сподели снимка с бебето в социалните мрежи инаписа "Добре дошла, малка принцесо. Нашият свят стана по-светъл, сърцата ни по-пълни, любовта – безкрайна." Семейството получи хиляди поздравления.

Барселона загрява за Ел Класико с домакинство на Олимпиакос тази вечер в мач от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Каталунците са решени да дадат всичко от себе си пред домашна публика, която още не е виждала успех на международната сцена този сезон. Барселона допусна обрат в откриващия двубой от Пари Сен Жермен на свой терен и загуби с 1:2.