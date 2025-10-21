БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка

Президентът на Българска федерация гимнастика коментира травмата на състезателката ни на прескок.

президентът гимнастика красимир дунев паркурът олимпийски спорт 2028 година
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев сподели, че е притеснен за състоянието на Валентина Георгиева, която получи контузия по време на световното първенство по спортна гимнастика в Индонезия. Дунев изрази надежда, че става въпрос за травма в капачката, а не за скъсани връзки.

"Много съм притеснен, разочарован съм, имахме огромен шанс Валентина да бъде на финал на прескок, но едно приземяване - като го гледах, бях близо до прескока, не ми изглеждаше да е проблемно, но тя ми каза после, че е било ниско и се е усукало коляното. Мисля, че капачката излезе . . . веднага я взеха докторите, бях с нея и я откараха в болницата. Сега нашият физиотерапевт е с нея, тъй като на мен не ми позволиха да отида", каза Дунев.

"Не знам какво се случи на това световно първенство - от три-четири огромни шанса за финал ние нямахме късмет - на кон с гривни от Давид Иванов остана на десети от финала, тъй като не си направи цялата трудност на съчетанието, Кевин Пенев на земна гимнастика е трета резерва, там мисля, че беше ощетен от съдиите, отново не му стигна малко за финал, сега и с Валя контузията. Състезателите ни бяха подготвени, можехме да направим едно много добро Световно първенство, но за жалост очевидно късметът не беше на наша страна този път", добави той.

"Наистина се надявам, че не е пострадала кръстната връзка на Валя, мисля, че само капачката, много се надявам това да е. Аз бях и на европейското първенство до нея, когато се случи голямата контузия и й казах, че и аз съм го претърпял, минал съм този път и тя отново ще бъде на голямата арена и тя го показа. Последните две години имаше огромни успехи и сега отново й казах, че не трябва да се предава, ще се оправи всичко и тя отново ще бъде на Олимпийските игри, даже и на стълбичката", коментира още Дунев.

#Световно първенство по спортна гимнастика в Джакарта, Индонезия, 2025 година #Красимир Дунев #Валентина Георгиева

