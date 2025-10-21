Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка

Президентът на Българска федерация гимнастика Красимир Дунев сподели, че е притеснен за състоянието на Валентина Георгиева, която получи контузия по време на световното първенство по спортна гимнастика в Индонезия. Дунев изрази надежда, че става въпрос за травма в капачката, а не за скъсани връзки.

"Много съм притеснен, разочарован съм, имахме огромен шанс Валентина да бъде на финал на прескок, но едно приземяване - като го гледах, бях близо до прескока, не ми изглеждаше да е проблемно, но тя ми каза после, че е било ниско и се е усукало коляното. Мисля, че капачката излезе . . . веднага я взеха докторите, бях с нея и я откараха в болницата. Сега нашият физиотерапевт е с нея, тъй като на мен не ми позволиха да отида", каза Дунев.

"Не знам какво се случи на това световно първенство - от три-четири огромни шанса за финал ние нямахме късмет - на кон с гривни от Давид Иванов остана на десети от финала, тъй като не си направи цялата трудност на съчетанието, Кевин Пенев на земна гимнастика е трета резерва, там мисля, че беше ощетен от съдиите, отново не му стигна малко за финал, сега и с Валя контузията. Състезателите ни бяха подготвени, можехме да направим едно много добро Световно първенство, но за жалост очевидно късметът не беше на наша страна този път", добави той.