Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид

Стада овце и кози преминаха по улиците на Мадрид, за да отбележат традиционния фестивал на миграцията на добитъка. Фестивалът се провежда ежегодно от 1994 г. и възстановява стария обичай за придвижване на стада от северните към южните пасища.

Миналата година събитието беше отменено заради опасения от болести по животните. Тази година улиците на испанската столица отново бяха изпълнени със звън на чанове и весело настроение.

Шествието премина през историческия център на Мадрид, където хиляди жители и туристи наблюдаваха необичайната гледка и аплодираха пастирите, запазили жив духа на традицията.