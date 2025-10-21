БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Фестивал на миграцията на добитъка в Мадрид

Чете се за: 00:47 мин.
Стада овце и кози преминаха по улиците на Мадрид, за да отбележат традиционния фестивал на миграцията на добитъка. Фестивалът се провежда ежегодно от 1994 г. и възстановява стария обичай за придвижване на стада от северните към южните пасища.

Миналата година събитието беше отменено заради опасения от болести по животните. Тази година улиците на испанската столица отново бяха изпълнени със звън на чанове и весело настроение.

Шествието премина през историческия център на Мадрид, където хиляди жители и туристи наблюдаваха необичайната гледка и аплодираха пастирите, запазили жив духа на традицията.

