"ДПС - Ново начало" към министъра на финансите: Да се осигурят пари за коли за президентската администрация

Снимка: БГНЕС
Във връзка с приетите от Народно събрание изменения в Закона за Националната служба за охрана, президентската институция остана без автопарк, който да бъде на разположение на нейната администрация. До този момент служителите на администрацията на президента бяха единствената държавна администрация, която използваха автомобилите на Националната служба за охрана (НСО).

Заради това с решение на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО беше изпратено писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал.

Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.

Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.

Според "ДПС - Ново начало" съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика.

"Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а „опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие", се казва в позицията.

"Но така или иначе, Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава", допълват от партията на Пеевски.

