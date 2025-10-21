БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация.

ПФК Спартак Варна
Снимка: startphoto.bg
Лицензионната комисия към БФС обяви, че Спартак Варна и Пирин Благоевград са спазили крайния срок за предоставянето на документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, съобщиха от Лицензионната комисия.

Съобщение от Лицензионната комисия към БФС:

"Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок", написаха от Лицензионната комисия към БФС.

#ФК Пирин Благоевград #ПФК Спартак Варна

