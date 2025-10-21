Спартак Варна и Пирин са спазили крайния срок за подаване на документи за лиценз

Лицензионната комисия към БФС обяви, че Спартак Варна и Пирин Благоевград са спазили крайния срок за предоставянето на документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, съобщиха от Лицензионната комисия.

Съобщение от Лицензионната комисия към БФС:

"Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок", написаха от Лицензионната комисия към БФС.