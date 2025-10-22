БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия
Слушай новината

Всички държави от ЕС са одобрили 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради войната, която Москва води срещу Украйна, обяви днес датското ротационно председателство на Европейския съюз, цитирано от Ройтерс.

"Изключително сме удовлетворени да обявим, че току-що бяхме известени от последната страна член, че сега тя вече може да вдигне ветото си върху 19-ия санкционен пакет. Следва писмена процедура за одобрението от страна на Европейския съвет. Ако няма възражения, пакетът ще бъде приет утре до 8:00 ч. сутринта", се казва в изявлението на датското председателство.

#19-и пакет санкции #санкции срещу Русия #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
2
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заседание на Народното събрание
4
Заседание на Народното събрание
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
5
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно...
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
6
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Европа

Директорката на Лувъра иска създаване на полицейски участък в музея
Директорката на Лувъра иска създаване на полицейски участък в музея
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
Обсъждат върховенството на закона в България в дебат в ЕП Обсъждат върховенството на закона в България в дебат в ЕП
Чете се за: 04:57 мин.
България и Украйна все по-близки в икономически план България и Украйна все по-близки в икономически план
Чете се за: 11:20 мин.
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров" Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна остава „на изчакване" Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна остава „на изчакване"
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР) Поляризиран дебат в Европейския парламент за върховенството на закона в България (ОБЗОР)
Чете се за: 06:35 мин.
По света
Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката Напрежение около Бюджет 2026: Опозицията обвини управляващите, че бавят план-сметката
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Над 40 000 фалшиви евро иззе полицията в София само за два дни
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ