25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Всички коли и шофьори, използвани от Румен Радев, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството, настоя Бойко Борисов

напрежение триъгълника властта спор дондуков разпореждането държавните имоти
Всички коли и шофьори, използвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството.

За това настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.

Отговорът на президента Румен Радев не закъсня.

Радев заяви, че "държавата не е игра на колички" и определи подобни действия като поднасяне на данайски дарове, които целят да компрометират президентската институция.

"Всички администрации си правят обществени поръчки. Чакат с години да се обжалват, да са прозрачни и след това си ги купуват. Фактически той не иска това да го прави, защото прозрачността и обществените поръчки са за другите, не са за него, но за да не се излагаме пред чужденците днес да му се върне всичко, за да спре този, да не обиждаме цирковите артисти, цирк", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Не е въпросът само в обществена поръчка за автомобили. Трябва да се прави обществена поръчка за гориво, за гараж, за сервиз. Отделно назначаване на шофьори. Дори да ни дадат автомобили те ще стоят като паметници не знам къде. Това го правят от паника, че хората все повече питат - след като президентът слезе от бронираните коли, аз много рядко пътувам с бронирана кола, защо те не могат. Защо се возят на чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание", коментира президентът Румен Радев.

#"Дондуков" 2 #президентство #Бойко Борисов #коли #Румен Радев

Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за ДАНС
Чете се за: 02:37 мин.
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона за защита на конкуренцията
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Петков: Народното събрание ще има ротационен председател при наличие на всеобщо съгласие
Чете се за: 02:07 мин.

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
По света
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
