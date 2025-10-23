Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2

Всички коли и шофьори, използвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството.

За това настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.

Отговорът на президента Румен Радев не закъсня.

Радев заяви, че "държавата не е игра на колички" и определи подобни действия като поднасяне на данайски дарове, които целят да компрометират президентската институция.