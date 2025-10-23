Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2

Всички коли и шофьори, използвани от Румен Радев, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството, настоя Бойко Борисов
Всички коли и шофьори, използвани от президента, с постановление да бъдат прехвърлени на президентството.
За това настоя лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и допълни, че вече е обсъдил темата с финансовия министър Теменужка Петкова.
Отговорът на президента Румен Радев не закъсня.
Радев заяви, че "държавата не е игра на колички" и определи подобни действия като поднасяне на данайски дарове, които целят да компрометират президентската институция.
"Всички администрации си правят обществени поръчки. Чакат с години да се обжалват, да са прозрачни и след това си ги купуват. Фактически той не иска това да го прави, защото прозрачността и обществените поръчки са за другите, не са за него, но за да не се излагаме пред чужденците днес да му се върне всичко, за да спре този, да не обиждаме цирковите артисти, цирк", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"Не е въпросът само в обществена поръчка за автомобили. Трябва да се прави обществена поръчка за гориво, за гараж, за сервиз. Отделно назначаване на шофьори. Дори да ни дадат автомобили те ще стоят като паметници не знам къде. Това го правят от паника, че хората все повече питат - след като президентът слезе от бронираните коли, аз много рядко пътувам с бронирана кола, защо те не могат. Защо се возят на чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов, които се полагат на премиера и председателя на Народното събрание", коментира президентът Румен Радев.