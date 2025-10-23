Десислава Тодорова от "ДПС – Ново начало" е новият председател на Общинския съвет в Пазарджик.

Тя беше подкрепена от 26 общински съветници от 41-местния парламент в общината.

Още две бяха кандидатурите за поста – д-р Елисавета Георгиева от ПП–ДБ и Атанас Николов от "Възраждане".

В обръщението си към новите общински съветници кметът Петър Куленски призова към диалог, който надскача партийните интереси.

Пред БНТ новоизбраният председател заяви, че ще подкрепи всяко разумно предложение, свързано с развитието на Пазарджик, без значение от кого е направено.

Десислава Тодорова беше избрана от третия опит в рамките на първото заседание на новоизбрания Общински съвет на Пазарджик.