Новините 23.10.2025 г.

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Акценти за деня:

Световно признание за институт GATE

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше отличен с престижната награда Seoul Smart City Prize 2025 в категория Tech-InnovaCity – институция. Отличието е за изключителни постижения в създаването на иновативни решения за умни градове.

Европейският парламент обсъжда смяната на часовниците

Евродепутатите обсъждат дали да спрем да местим стрелките на часовниците два пъти годишно. Идеята е стара, като преди години ЕП вече подкрепи премахването, но страните от ЕС все още не могат да се разберат кое време да остане – зимното или лятното. Дотогава тази неделя отново ще въртим стрелките назад.

Световна премиера на филм с Джордж Клуни

Джордж Клуни блесна на червения килим за световната премиера на новия филм "Jay Kelly" в рамките на кинофестивала AFI Fest 2025 в Лос Анджелис. Режисьор е Ноа Баумбах, а Клуни изпълнява главната роля на застаряващ актьор, който пътува през Европа и се изправя срещу миналото си.

Младежки конкурс за нова песен

МУЗИКАУТОР и Националният студентски дом обявиха началото на кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“. Младите музиканти могат да подават свои авторски творби до 31 октомври 2025 г.

Дървета, превърнати в произведения на изкуството

По целия свят художници превръщат дърветата в невероятни произведения на изкуството. Показваме ви някои от тях.

Снимка на Тейлър Суифт помага на морските видри

Аквариумът в Монтерей Бей, Калифорния, събра над 2,2 милиона долара за опазването на морските видри, след като Тейлър Суифт беше заснета с тяхна тениска от 90-те години. Феновете масово започнаха да търсят винтидж фланелката онлайн. Аквариумът пусна отново оригиналния модел от 1990 г., като за няколко часа събраните средства надхвърлиха 1,3 милиона долара.

"Red Dust Revival" в Австралия

В червената пустиня край езерото Перколили, близо до Калгурли, се провежда събитието "Red Dust Revival". То възражда духа на автомобилните и мотоциклетни състезания от 20-те години на миналия век, които са се провеждали на това място.

Фестивал Нагасаки Кунчи в Япония

В западния японски град Нагасаки започна един от най-старите и пъстри фестивали в страната – Нагасаки Кунчи. Празникът се провежда всяка година през октомври и е на близо 390 години. Организира се от т.нар. „танцови квартали“, които се редуват да участват веднъж на всеки 7 години.

Последвайте ни

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на "Дондуков" 2

У нас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста

У нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок

У нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски...

У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Десислава Тодорова от "ДПС - Ново начало" е новият...

У нас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста

У нас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС

У нас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
