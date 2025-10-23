БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Как се овладява разлив на сярна киселина от катастрофирала цистерна (СНИМКИ)

Чете се за: 01:27 мин.
Учението се проведе на границата на общините Белослав и Девня, където има концентрация на фирми, които използват агресивни химически вещества

учение варна овладян разлив сярна киселина катастрофирала цистерна снимки
Разлив на сярна киселина от катастрофирал камион с цистерна край Варна овладяха по време на учение представители на различни институции. По сценарий тежката машина, превозваща химическото вещество, е самокатастрофирала. При инцидента цистерната се е пробила и е изтекла киселина на пътя. Шофьорът е пострадал и е заклещен в кабината на камиона.

След пристигането на специализираните автомобили, експертите първо проучиха произшествието и пристъпиха към ограничаването на разлива. Шофьорът бе изваден от кабината и получи медицинска помощ. Междувременно служители в защитни облекла сложиха тампон на цистерната, тъй като по сценарий в нея се бе образувала дупка, от която изтича киселина. След това на пътя бе насипано вещество, което да неутрализира разлетия химикал.

В учението се включиха основните служби от Единната спасителна система. На терен бяха служителите на РДПБЗН, Областната дирекция на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, Българския Червен кръст. Помагаха и доброволците от формированията на общините Девня и Белослав. В щаба се включиха представители на различните институции, както и зам. областният управител на Варна Айрие Ибрямова.

Снимки: БТА

