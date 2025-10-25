Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?

Двама души бяха убити, а 13 други бяха ранени в Киев, след като руски ракети и дронове поразиха инфраструктурни и енергийни обекти. Атаката в Киев предизвика множество пожари и засегна жилища както и детска градина.

"Русия сега се опитва да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата", коментира в социалните мрежи премиерът на Украйна Юлия Свириденко.

Руски ракети и дронове бяха насочени също към енергийната мрежа, железопътните линии и домовете в Днепър, Харков и Суми.

Засега дипломатическите усилия за край на войната не дават резултати. Американският президент Доналд Тръмп смята да обсъди въпроса с китайския си колега Си Цзинпин.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Бих искал Китай да ни помогне с Русия. Наложихме много големи санкции на Русия. Но бих желал Китай да помогне. Аз имам много добри отношения с президента Си. Ние ще се видим и мисля, че ще имаме много добра среща... Едно от нещата, за които ще говорим са Русия и Украйна".

В същото време във Вашингтон пристигна високопоставен руски представител. Кирил Дмитриев е специален пратеник на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество. Според него Киев пречи на преговорите.

Кирил Дмитриев, специален пратеник на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество: Ние виждаме, че Украйна протака преговорите. Украйна не иска да решава онези проблеми, онези наболели въпроси, които трябва да бъдат решени. Ще кажем на нашите американски колеги, че за съжаление, Украйна прекъсва така необходимия диалог, и го прекъсва все пак по молба на британците и европейците, които искат този конфликт да продължи.

Дмитриев смята, че Вашингтон, Киев и Москва са близо да дипломатическо решение на войната в Украйна. "Не вярвам, че санкциите ще имат значително въздействие върху руската икономика", каза още руският пратеник.

Той твърди, че срещата между Путин и Тръмп е отложена, а не отменена. Според американски сайт Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Маями и с други американски представители.