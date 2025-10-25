БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази
Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова западните партньори да помогнат за защитата на украинското небе, часове след като при руска атака загинаха четирима и бяха ранени около 20 души, предаде Франс прес.

"Нашите партньори разполагат с необходимите системи и вече могат да помогнат за защитата на Украйна от руските балистични ракети, използвани в почти всички нейни атаки", заяви Зеленски в социалните мрежи.

Той подчерта, че обръща "особено внимание" на американските системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Според украинските военновъздушни сили през изминалата нощ Русия е изстреляла девет балистични ракети "Искандер-М", а също 64 ударни дрона и други безпилотни летателни апарати срещу различни райони на страната. От тях украинската отбрана е унищожила 50 дрона и четири ракети.

При нападението над столицата Киев са били убити двама души, а 12 - ранени, съобщи кметът Виталий Кличко. В Днепропетровска област загина служител на спасителен екип, а друг бе ранен, информира украинското вътрешно министерство. При удари в същия район е загинала една жена, а още седем души са били ранени. Ударите са засегнали пожарни коли, жилищни сгради и магазини.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че атаките са насочени срещу "компании от украинския военно-промишлен комплекс и обекти на енергийната инфраструктура, които позволяват неговата дейност".

# Володимир Зеленски #въздушно пространство #отбрана

Последвайте ни

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Хърватия върна задължителната военна служба
4
Хърватия върна задължителната военна служба
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
5
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът даде ход на делото
6
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Европа

Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Хърватия върна задължителната военна служба Хърватия върна задължителната военна служба
Чете се за: 00:52 мин.
Летищата във Вилнюс и Каунас затворени заради метеорологични балони от Беларус Летищата във Вилнюс и Каунас затворени заради метеорологични балони от Беларус
Чете се за: 00:57 мин.
Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените руски активи Среща на съюзниците на Украйна в Лондон: На фокус са замразените руски активи
Чете се за: 04:05 мин.
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ