Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца

Министерството на здравеопазването обсъжда децата да бъдат включени в програмата за безплатни противогрипни ваксини. В момента те се полагат само хората над 65 години. От догодина в имунизационния календар трябва да влезе като задължителна ваксината срещу варицела, очаква се Здравното министерство да публикува за обществено обсъждане промените в наредбата.

Преди шест години едва 2% от хората над 65 години са се ваксинирали срещу грип. След въвеждането на безплатните ваксини процентът се вдига на 20. Децата също са рискова група и трябва да бъдат защитени, смятат здравните власти. Това ще има ефект и върху самото разпространението на вируса.

Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Всички сме наясно, че в момента, в който те се завърнат в училище, градини, ясли рязко се увеличава заболеваемостта от респираторни инфекции, включително когато започне сезонният грип.

Даниела все още не е взела решение дали ще ваксинира своето дете, но е по-скоро положително настроена.

Даниела, родител: Със сигурност улеснява семейния бюджет, но нали разбирате, че едно болно дете задържа със себе си и своите родители у дома, така че това има много повече позитиви, отколкото негативи.

Ваксината срещу грип е намалила с 82% риска от прием в интензивно отделение при хората над 65 години. При децата тежките усложнения също са възможни, но все още се обсъжда кои възрастови групи да бъдат обхванати.

Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Единият вариант е до 5 - 6 години да е, другият е до 7 - 8. То донякъде зависи от интереса, а и от финансовия ресурс, който може да се отдели. д-р Кремена Пармакова, Министерство на здравеопазването: В риск от тежко боледуване на грип са малките деца, това включва и децата под 2 годишна възраст , тоест ние с националната програма трябва да осигурим достъп до безплатна ваксина на всяко едно дете в риск от тежко боледуване. Най-често това са децата до 5 години, защото не са имали среща с грипните вируси и децата с хронични заболявания.

Кой тип ваксини ще станат безплатни все още не е решено. Интересът към назалните обаче нараства.

Антон Стоянов, фармацевт: Противогрипни ваксини за деца, които са назални, по-благоприятни за децата, се търсят, но почти няма доставка.

Малко вероятно е измененията в програмата за безплатните ваксини да бъдат направени до следващия грипен сезон.

д-р Кремена Пармакова, Министерство на здравеопазването: Вероятно в близкото бъдеще, в рамките на няколко години, това може да бъде осигурено и осъществено.

От догодина ваксината срещу варицела става задължителна, стига парламентът да гласува средства да това в бюджета. Експертите настояват това да се случи, тъй като всеки втори случай на заразна болест у нас е именно на варицела. Ако не сте ваксиниран и сте в контакт със заразен човек, вероятността да се разболеете е 90%.

д-р Кремена Пармакова, Министерство на здравеопазването: Ежегодно боледуват между 25 000 и 35 000 лица, повечето, 90% са деца. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор: Дори най-ниският процент да вземем, наложен на тия 30 000 деца, една цифра от 600 деца годишно , които карат усложнения, които имат нужда от хоспитализация.

Преболедуването на варицела създава опасност в по-късна възраст от развитие на херпес зостер - инфекция, която засяга нервната система. Над 8000 души тази година са си купили и и поставили ваксината.

По темата работиха Мая Димитрова, Дарина Ангелова