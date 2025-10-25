БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в...
Чете се за: 13:52 мин.
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:52 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Още 4 камиона ще се включат в сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Достатъчни ли са?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови 4 камиона се включват в борбата с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" от понеделник. Така общата им бройка ще достигне 14. Днес към доброволците в кварталите се присъедини и кметът на София Васил Терзиев. И макар на места да се виждат и празни контейнери, препълнените кофи продължават да дразнят местните хора.

20 дни продължава кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". В понеделник още 4 камиона ще се включат в сметоизвозването и така общата им бройка става 14. Днес отново се включиха и доброволци в почистването на кварталите в двата района. Въпреки че на места се наблюдават вече празни контейнери, препълнените такива не спират да са трън в очите на живеещите в критичните райони.

Вече 20 дни жителите на столичния квартал "Белите брези" се чудят къде и как да изхвърлят боклука си. За Валентин проблемът е още по-сериозен, тъй като има две малки деца.

Валентин Атанасов, жител на квартал "Белите брези": Аз работя от вкъщи и не мога да напускам квартала, за да си изнасям боклука на друго място, държим го няколко дни вкъщи и ако видя, че кофите са празни, ако имам време да го събера и да отида да го изхвърля, така процедираме.

Други подпомагат процеса като изхвърлят боклука си разделно.

Въпреки призива на общината в столичния квартал "Белите брези" на част от тротоарите може да забележите тази гледка - изхвърлени дивани, възглавници и отново препълнени контейнери.

Сред доброволците, които разчистваха боклука в "Люлин" днес, беше и столичният кмет Васил Терзиев.

Галина Вълчева, доброволец: Виждам реален проблем с липсата на разделно събиране в България - пълно е с пластмаса, бутилки. Навсякъде има празни цветни контейнери, а това увеличава общата такса смет.

Общо 4028 критични точки са почистени от екипите на Столичната община през последните 11 дни.

#сметоизвозване #криза с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
1
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Хърватия върна задължителната военна служба
2
Хърватия върна задължителната военна служба
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
3
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
4
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги...
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
5
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
6
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
5
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Регионални

Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната
Рекордни продажби на нови и стари автомобили в страната
Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя
Чете се за: 03:05 мин.
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
Чете се за: 03:20 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.
Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево" Задържаха над 300 000 кутии цигари без бандерол на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:15 мин.
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Чете се за: 13:52 мин.
След новините
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото? За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опитва ли се Русия да създаде хуманитарна катастрофа в Украйна?
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Тръмп отворен за среща с Ким Чен-ун
Чете се за: 01:02 мин.
По света
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ