Още 4 камиона ще се включат в сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"

Нови 4 камиона се включват в борбата с кризата с боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" от понеделник. Така общата им бройка ще достигне 14. Днес към доброволците в кварталите се присъедини и кметът на София Васил Терзиев. И макар на места да се виждат и празни контейнери, препълнените кофи продължават да дразнят местните хора.

Вече 20 дни жителите на столичния квартал "Белите брези" се чудят къде и как да изхвърлят боклука си. За Валентин проблемът е още по-сериозен, тъй като има две малки деца.

Валентин Атанасов, жител на квартал "Белите брези": Аз работя от вкъщи и не мога да напускам квартала, за да си изнасям боклука на друго място, държим го няколко дни вкъщи и ако видя, че кофите са празни, ако имам време да го събера и да отида да го изхвърля, така процедираме.

Други подпомагат процеса като изхвърлят боклука си разделно.

Въпреки призива на общината в столичния квартал "Белите брези" на част от тротоарите може да забележите тази гледка - изхвърлени дивани, възглавници и отново препълнени контейнери.

Сред доброволците, които разчистваха боклука в "Люлин" днес, беше и столичният кмет Васил Терзиев.

Галина Вълчева, доброволец: Виждам реален проблем с липсата на разделно събиране в България - пълно е с пластмаса, бутилки. Навсякъде има празни цветни контейнери, а това увеличава общата такса смет.

Общо 4028 критични точки са почистени от екипите на Столичната община през последните 11 дни.